Diego Costa và những “khán giả bất đắc dĩ” trong dịp lễ tặng quà

Vòng 18 Premier League diễn ra đúng dịp lễ tặng quà (Boxing Day), tuy nhiên sẽ có những ngôi sao phải đóng vai "khán giả bất đắc dĩ" ở vòng đấu này dù không hề dính chấn thương. Diego Costa | Chelsea | Bỏ lỡ trận gặp Bournemouth ở vòng 18 Premier League do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. N'Golo Kante | Chelsea | Bỏ lỡ trận gặp Bournemouth ở vòng 18 Premier League do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Nathan Ake | Bournemouth | Bỏ lỡ trận gặp Chelsea ở vòng 18 Premier League do quy định trong điều khoản cho mượn giữa hai đội. Jamie Vardy | Leicester | Bỏ lỡ trận gặp Everton ở vòng 18 Premier League, đây là trận đầu tiên trong số 3 trận mà chân sút người Anh bị treo giò, vì pha phạm lỗi thô bạo với Mame Diouf ở vòng 17. Christian Fuchs | Leicester | Bỏ lỡ trận gặp Everton ở vòng 18 Premier League do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Robert Huth | Leicester Leicester | Bỏ lỡ trận gặp Everton ở vòng 18 Premier League do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Sergio Aguero | Man City | Bỏ lỡ trận gặp Hull ở vòng 18 Premier League, đây là trận cuối cùng trong án phạt treo giò 4 trận của chân sút người Argentina, vì hành vi phi thể thao trong trận gặp Chelsea ở vòng 14. Marko Arnautovic | Stoke | Bỏ lỡ trận gặp Liverpool ở vòng 18 Premier League do lĩnh thẻ đỏ trong trận gặp Southampton ở vong 16. Pedro Obiang | West Ham | Bỏ lỡ trận gặp Swansea ở vòng 18 Premier League do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Matthew Lowton | Burnley | Bỏ lỡ trận gặp Middlesbrough ở vòng 18 Premier League do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Adnan Januzaj | Sunderland | Bỏ lỡ trận gặp MU ở vòng 18 Premier League do quy định trong điều khoản cho mượn giữa hai đội.

