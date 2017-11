Đội hình các học trò vĩ đại nhất của Sir Alex Ferguson gồm những ai?

Cùng điểm qua những gương mặt lọt vào đội hình các học trò xuất sắc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Sir Alex Ferguson do The Sun bầu chọn. Thủ môn: Peter Schmeichel (Ảnh: NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD). Hậu vệ phải: Gary Neville (Ảnh: Getty). Trung vệ: Rio Ferdinand (Ảnh: Reuters). Trung vệ: Nemanja Vidic (Ảnh: TIMES NEWSPAPERS LTD) Hậu vệ trái: Patrice Evra (Ảnh: NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD) Tiền vệ: David Beckham (Ảnh: NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD). Tiền vệ: Roy Keane (Ảnh: NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD). Tiền vệ: Paul Scholes (Ảnh: Getty). Tiền vệ: Cristiano Ronaldo (Ảnh: AP). Tiền đạo: Eric Cantona (Ảnh: NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD). Tiền đạo: Ruud van Nistelrooy (Ảnh: PA).

Cùng điểm qua những gương mặt lọt vào đội hình các học trò xuất sắc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Sir Alex Ferguson do The Sun bầu chọn. Thủ môn: Peter Schmeichel (Ảnh: NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD). Hậu vệ phải: Gary Neville (Ảnh: Getty). Trung vệ: Rio Ferdinand (Ảnh: Reuters). Trung vệ: Nemanja Vidic (Ảnh: TIMES NEWSPAPERS LTD) Hậu vệ trái: Patrice Evra (Ảnh: NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD) Tiền vệ: David Beckham (Ảnh: NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD). Tiền vệ: Roy Keane (Ảnh: NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD). Tiền vệ: Paul Scholes (Ảnh: Getty). Tiền vệ: Cristiano Ronaldo (Ảnh: AP). Tiền đạo: Eric Cantona (Ảnh: NEWS GROUP NEWSPAPERS LTD). Tiền đạo: Ruud van Nistelrooy (Ảnh: PA).