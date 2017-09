Đội hình “tối ưu” của các bảng đấu tại Champions League 2017/2018

Kết quả bốc thăm Champions League 2017/2018 các bảng A, B, C, D. Các bảng E, F, G, H. Mới đây, Squawka đã chọn đội hình tối ưu của các bảng đấu. Dưới đây là đội hình kết hợp mạnh nhất giữa các đội của mỗi bảng đấu. Bảng A: David De Gea (Manchester United); Mario Fernandes (CSKA Moscow), Vasili Berezutski (CSKA Moscow), Luisao (Benfica), Alex Grimaldo (Benfica); Taulant Xhaka (Basel), Aleksandr Golovin (CSKA Moscow), Paul Pogba (Manchester United); Mohamed Elyounoussi (Basel), Romelu Lukaku (Manchester United), Pizzi (Benfica). Bảng B: Manuel Neuer (Bayern Munich); Mikael Lustig (Celtic), Kara Mbodj (Anderlecht), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Kieran Tierney (Celtic); Leander Dendoncker (Anderlecht), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Thiago Alcantara (Bayern Munich); Moussa Dembele (Celtic), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Neymar (Paris Saint-Germain). Bảng C: Jan Oblak (Atletico Madrid); Maksim Medvedev (Qarabag), Diego Godin (Atletico Madrid), Kostas Manolas (Roma), Marcos Alonso (Chelsea); N’Golo Kante (Chelsea), Michel (Qarabag), Radja Nainggolan (Roma); Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Edin Dzeko (Roma), Eden Hazard (Chelsea). Bảng D: Gianluigi Buffon (Juventus); Diogo Figueiras (Olympiacos), Giorgio Chiellini (Juventus), Gerard Pique (Barcelona), Alberto de la Bella (Olympiacos); Esteban Cambiasso (Olympiacos), Adrian Silva (Sporting CP), Bruno Fernandes (Sporting CP); Paolo Dybala (Juventus), Luis Suarez (Barcelona), Lionel Messi (Barcelona). Bảng E: Jasmin Handanovic (Maribor); Andrey Yeshchenko (Spartak Moscow), Marko Suler (Maribor), Simon Kjaer (Sevilla), Dimitri Kombarov (Spartak Moscow); Fernando (Spartak Moscow), Giroginio Wijnaldum (Liverpool), Ever Banega (Sevilla); Sadio Mane (Liverpool), Roberto Firmino (Liverpool), Wissam Ben Yedder (Sevilla). Bảng F: Brad Jones (Feyenoord); Darijo Srna (Shakhtar Donetsk), Vincent Kompany (Manchester City), Yaroslav Rakitskiy (Shakhtar Donetsk), Ridgeciano Haps (Feyenoord); Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Kevin De Bruyne (Manchester City), Marek Hamsik (Napoli); Lorenzo Insigne (Napoli), Sergio Aguero (Manchester City), Dries Mertens (Napoli). Bảng G: Iker Casillas (Porto); Djibril Sidibe (Monaco), Kamil Glik (Monaco), Pepe (Besiktas), Alex Telles (Porto); Hector Herrera (Porto), Oguzhan Ozyakup (Besiktas), Naby Keita (RB Leipzig); Thomas Lemar (Monaco), Timo Werner (RB Leipzig), Emil Forsberg (RB Leipzig). Bảng H: Boy Waterman (APOEL); Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Carlao (APOEL), Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Marcelo (Real Madrid); Julian Weigl (Borussia Dortmund), Luka Modric (Real Madrid), Christian Eriksen (Tottenham Hotspur); Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

