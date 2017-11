“Hà Nội khó thắng Than Quảng Ninh, Quảng Nam xứng đáng vô địch”

Chiều mai (25/11), V-League 2017 sẽ diễn ra vòng đấu cuối cùng. Người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ phải hồi hộp chờ đợi, khi 3 đội bóng Hà Nội FC, Quảng Nam và FLC Thanh Hóa đều có thể lên ngôi vô địch.

Quảng Nam sau thất bại 0-1 trước Hà Nội FC ở vòng 25 đã tụt xuống vị trí thứ 2 trên BXH do thua chỉ số phụ. Tuy nhiên, nếu đánh bại TP HCM ở vòng 26, đồng thời Hà Nội FC không thể thắng Than Quảng Ninh, Quảng Nam sẽ đăng quang ngôi vô địch.

Clip BLV Quang Huy nhận định về trận Quảng Nam vs TP HCM (Nguồn: VPF)

Nhận định về trận Quảng Nam vs TP HCM trên kênh VPF Media, BLV Quang Huy cho biết: “Ở trận đấu trước một số vị trí chơi không đúng khả năng và một phần vì Hà Nội FC mạnh hơn, đồng đều hơn. Ngoài ra, một số cầu thủ của Quảng Nam có vẻ như bị quá tải, nhưng sau 6 ngày nghỉ ngơi thì về sân nhà sẽ khác. Tôi cho rằng Quảng Nam sẽ giành trọn 3 điểm trước TP HCM.

“Trong một trận đấu như thế này, tôi kỳ vọng vào tuyến giữa của Quảng Nam và nhạc trưởng Đinh Thanh Trung. Đây là những cầu thủ có kinh nghiệm, tôi kỳ vọng Thanh Trung sẽ bừng sáng ở trận đấu cuối cùng giúp Quảng Nam giành chiến thắng” – BLV Quang Huy chia sẻ thêm.

Nói về cuộc đua vô địch V-League 2017, BLV Quang Huy cho hay: “Tôi có cảm giác mùa này Quảng Nam sẽ lên ngôi vô địch vì Hà Nội FC sẽ không dễ để có 3 điểm trên sân của Than Quảng Ninh, đội bóng vẫn còn động lực và có niềm kiêu hãnh của mình.

Và nếu như Quảng Nam vô địch cũng là điều xứng đáng vì họ là đội bóng có phong cách, có nhiều cầu thủ ha, được dẫn dắt bởi một HLV giỏi và định hình được lối chơi ở mấy mùa giải gần đây. Mùa giải này họ cũng có khát vọng, tôi nghĩ rằng nếu Quảng Nam vô địch V-League 2017 là điều xứng đáng”.

Theo lịch các trận đấu của vòng 26 V-League 2017 sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 17h ngày 25/11, Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.