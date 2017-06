Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/6: Bồ Đào Nha đấu New Zealand

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay (24/6), Bồ Đào Nha vs New Zealand sẽ tranh tài trong lượt trận thứ 3 bảng A - Confederations Cup 2017.

Đây là trận đấu mà Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn rất nhiều so với New Zealand. Do đó, nếu chơi đúng sức, Bồ Đào Nha sẽ không mấy khó khăn giành 3 điểm.

Ronaldo và các đồng đội sẽ đọ sức với New Zealand trong lượt trận cuối bảng A - Confederations Cup 2017 (Ảnh: AP).

Cũng trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng A - Confederations Cup 2017, Mexico sẽ đối đầu với chủ nhà Nga.

Ở cuộc đọ sức này, Nga có lợi thế sân nhà, nhưng lại đang bị dồn vào “cửa tử” và buộc phải thắng mới có vé đi tiếp.

Trong khi đó, Mexico chỉ cần 1 trận hòa sẽ đoạt vé vào vòng bán kết Confederations Cup 2017.

Theo lịch, trận đấu giữa New Zealand vs Bồ Đào Nha và Mexico vs Nga diễn ra vào lúc 22h tối nay (24/6 – giờ Việt Nam).

Ngoài các trận đấu ở Confederations Cup 2017, lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có các màn so tài sôi nổi ở EURO U21.

Vào đêm 24/6 rạng sáng 25/6 sẽ có các trận đấu hấp dẫn giữa CH Séc vs Đan Mạch và Italia vs Đức./.

