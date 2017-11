Liverpool và Chelsea chia điểm ở trận cầu đinh vòng 13 Premier League

Trận cầu tâm điểm vòng 13 Premier League đã diễn ra không thực sự hấp dẫn bởi toan tính của HLV Klopp và Conte. Mặc dù vậy, nhờ khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân, khán giả vẫn được chứng kiến bàn thắng ở cuộc đọ sức này.

Liverpool có bàn mở tỉ số trước ở phút 65 do công của Salah, người cũ của Chelsea. Đến phút 85, Willian - cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2 đã trở thành người hùng của Chelsea với bàn thắng đầy may mắn gỡ hòa 1-1 cho The Blues.

Với trận hòa này, Chelsea có 26 điểm sau 9 vòng đấu xếp thứ 3 trên BXH. Trong khi đó, Liverpool vẫn đứng vị trí thứ 5 với 23 điểm, kém đội xếp trên - Tottenham đúng 1 điểm./.