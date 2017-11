Mục tiêu chuyển nhượng của MU: Griezmann và Bale đứng đầu danh sách

1) Griezmann: Từ Atletico, ước tính phí chuyển nhượng 65 triệu bảng. Tiền vệ người Pháp đang có một mùa giải khá tệ với Atletico. Vị trí thứ 4 và kém Barca 10 điểm rõ ràng không làm cho ngôi sao này hài lòng. Nếu đồng ý đến MU, Griezmann sẽ có cơ hội đá cặp với người bạn thân là Pogba. Từ đầu năm nay, Pogba đã làm mọi cách để lôi kéo Griezmann về MU. Rất có thể, tiền vệ người Pháp sẽ đồng ý theo bước bạn thân trong kỳ chuyển nhượng hè năm sau. 2) Gareth Bale: Từ Real Madrid, ước tính phí chuyển nhượng 60 triệu bảng. "Săn hụt" Bale trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, nhưng Mourinho chưa bao giờ từ bỏ hi vọng. Đặc biệt, trong bối cảnh Real đang thi đấu bết bát và nội bộ lục đục, rất có thể Bale sẽ đồng ý cập bến Old Trafford. 3) Danny Rose: Từ Tottenham, ước tính phí chuyển nhượng 40 triệu bảng. HLV Mourinho đã khẳng định MU cần gia tăng hàng thủ trong kì chuyển nhượng Đông và Rose là một mục tiêu lí tưởng. Với tốc độ cùng khả năng lên công về thủ tốt, Danny Rose là sự thay thế hợp lý cho hậu vệ cánh Shaw bị chấn thương liên miên. 4) David Luiz: Từ Chelsea, ước tính phí chuyển nhượng 38 triệu bảng. Trung vệ trụ cột của Chelsea đang có những tranh cãi gay gắt với HLV Conte. Đó là lý do khiến anh bị đày lên băng ghế dự bị. Đây là cơ hội để ông thầy cũ Mourinho dang tay "cứu rỗi" David Luiz. MU đã rất thành công khi "rút ruột" Matic từ Chelsea và họ có thể làm điều tương tự với trường hợp của Luiz.

