New Zealand - Bồ Đào Nha: Khó cản Ronaldo?

Sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Nga ở lượt trận thứ 2 bảng A - Confederations Cup 2017, Bồ Đào Nha leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Quan trọng hơn, các nhà đương kim vô địch châu Âu nắm quyền tự quyết trong việc giành tấm vé vào bán kết Confederations Cup 2017.

Ở lượt trận cuối, Bồ Đào Nha chỉ phải gặp New Zealand nên nhiệm vụ giành vé đi tiếp với Selecao là khá nhẹ, nhất là khi đội bóng của châu Đại Dương đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua.

Bồ Đào Nha đang đứng thứ 2 bảng A với 4 điểm sau 2 lượt trận (Ảnh: Reuters).

Hiện tại, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn New Zeland rất nhiều, chỉ cần thi đấu đúng khả năng thì việc họ giành trọn 3 điểm là không mấy khó khăn. Mặc dù vậy, HLV Santos và các học trò cần một chiến thắng đậm, để vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

Theo nhận định của giới chuyên môn trước một New Zealand đã hết động lực, Selecao hoàn toàn có thể làm được điều mình muốn, đặc biệt là khi họ đang sở hữu một Ronaldo có phong độ cao.

Cho dù chịu áp lực từ cơ quan thuế Tây Ban Nha và trước tin đồn thất thiệt về việc sẽ chia tay Real ở mùa Hè năm nay, Ronaldo vẫn sắm vai thủ lĩnh của Bồ Đào Nha ở Confederations Cup 2017.

Trong trận ra quân với Mexico, Ronaldo thi đấu tốt và góp một đường kiến tạo vào trận hòa 2-2 của đội nhà. Ở trận chiến với chủ nhà Nga, CR7 là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha giành trọn 3 điểm.

Ronaldo đang nằm trong top những cầu thủ chơi sáng tạo nhất Confederations Cup 2017. Chưa hết, tiền đạo thuộc biên chế Real còn được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất” ở hai trận đấu đã qua.

Ronaldo đang có phong độ rất cao (Ảnh: AP).

Ngoài việc sở hữu Ronaldo có phong độ cao, Bồ Đào Nha còn có lực lượng hùng hậu, ngoại trừ Raphael Guerreiro, để ngỏ khả năng ra sân vì một chấn thương nhẹ. Trong trường hợp Raphael Guerreiro không thể ra sân, HLV Santos sẽ sử dụng Eliseu thay thế.

Cùng giờ với trận New Zealand vs Bồ Đào Nha sẽ là cuộc chiến giữa Mexico vs Nga. Đây là trận chiến mà Nga buộc phải giành chiến thắng mới chắc chắn có vé đi tiếp. Trong khi Mexico chỉ cần một trận hòa. Vì vậy, cuộc đọ sức của hai đội bóng này hứa hẹn kịch tính và hấp dẫn.

Theo lịch, trận đấu giữa New Zealand vs Bồ Đào Nha và Mexico vs Nga diễn ra vào lúc 22h tối nay (24/6 – giờ Việt Nam)./.