Những điểm nóng quyết định trận đại chiến Tottenham và Chelsea

1. Toby Alderweireld và nhiệm vụ ngăn chặn Diego Costa. (Ảnh: Getty) "Quái thú" Diego Costa đang là chân sút nguy hiểm nhất tại Premier League mùa này và việc khắc chế tiền đạo người Tây Ban Nha chắc chắn là nhiệm vụ hàng đầu của hàng thủ Tottenham. (Ảnh: Independent) 2. Màn đấu tay đôi giữa Harry Kane và David Luiz. (Ảnh: Getty) Harry Kane rất có duyên ghi bàn trong những trận đấu lớn và đã hơn 1 lần "gieo sầu" cho Chelsea. Tuy nhiên, David Luiz đang thể hiện phong độ cao, với màn trình diễn ấn tượng trong chuỗi 13 trận thắng liên tiếp của Chelsea. (Ảnh: Getty) 3. Màn chạy đua thể lực giữa hai "máy quét" Victor Wanyama và N'Golo Kante. (Ảnh: Getty) Victor Wanyama là chìa khóa quan trọng trong lối chơi pressing của Tottenham. Tuy nhiên N'Golo Kante đang là tiền vệ đánh chặn số 1 tại Premier League. (Ảnh: Getty) 4. Kieran Trippier và thử thách mang tên Eden Hazard. (Ảnh: Getty) Tottenham nhiều khả năng sẽ phải trông cậy vào gương mặt trẻ Kieran Trippier ở vị trí hậu vệ phải, do Kyle Walker chưa rõ khả năng thi đấu. Đây sẽ là cơ hội để, Eden Hazard "bắt nạt" đối thủ non kinh nghiệm. (Ảnh: Sky Sports) 5. Cuộc đấu trí giữa Mauricio Pochettino và Antonio Conte trên ghế chỉ đạo. (Ảnh: Getty) Cả Antonio Conte lẫn Mauricio Pochettino đều là những tín đồ của bóng đá pressing và sẽ tạo ra cuộc đấu trí căng thẳng trên ghế chỉ đạo. Thậm chí, đây có thể là điểm nóng quan trọng nhất, quyết định số phận đại chiến giữa Tottenham và Chelsea. (Ảnh: Mirror) Đội hình dự kiến của Tottenham và Chelsea ở vòng 20 Premier League. (Ảnh: The Guardian)

