Những trận cầu “nảy lửa” ở giai đoạn lượt về của Premier League

23h ngày 15/1, MU đụng độ Liverpool: ­­Sau khi Chelsea “ngã ngựa” trước Tottenham, khoảng cách giữa Liverpool và đội đầu bảng Chelsea chỉ còn 5 điểm. Do vậy, thầy trò HLV Jurgen Klopp đang rất quyết tâm khi đến làm khách tại Old Trafford. 0h30 ngày 22/1, Man City chạm trán Tottenham: Man City đang trải qua thời điểm đầy áp lực khi lối chơi thiếu ổn định khiến thầy trò Pep Guardiola đang tụt lại so với Chelsea. 3h ngày 1/2, Liverpool tiếp đón Chelsea: Đây sẽ là trận cầu tâm điểm khi 2 đội đang cạnh tranh ngôi đầu bảng. Trước đó, tại lượt đi Liverpool đã giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea. Trận thua này là nhận thất bại đầu tiên của The Blues tại mùa giải mới. 19h30 ngày 4/2, Chelsea đọ sức Arsenal: Bốn ngày sau khi hành quân đến Anfield, thầy trò Conte sẽ trở về sân nhà để tiếp đón kình địch cùng thành phố. Hai trận đấu này có thể tác động mạnh đến tham vọng vô địch của Chelsea. 0h30 ngày 12/2, Liverpool tiếp đón Tottenham: Ba lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với kết quả hòa. Liverpool và Tottenham là hai đội chơi tấn công tốc độ. Do vậy, đây có thể sẽ là một trận đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. 21h15 ngày 26/2, Man City quyết chiến MU: Derby thành Manchester luôn được các CĐV trên toàn thế giới chờ đợi. Ngoài ra, thầy trò Mourinho vẫn nhớ thất bại cay đắng 1-2 trước Man City ngay trên “Nhà hát của những giấc mơ”, điều đó khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. 22h ngày 4/3, Liverpool đụng độ Arsenal: Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn ở giai đoạn một với chiến thắng chung cuộc 4-3 nghiêng về thầy trò Jurgen Klopp. Trận lượt về sẽ diễn ra khi Ngoại hạng Anh chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút ở 10 vòng cuối. 22h ngày 18/3, Man City đấu Liverpool: Thầy trò Klopp giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà ở trận giai đoạn một diễn ra vào buổi tối cuối năm 2016. Tuy nhiên, Man City sẽ có lợi thế khi trở về sân nhà và vấn đề thể lực sẽ là một bài toán nan giải với Klopp vì việc theo đuổi lối chơi tốc độ có thể khiến các học trò của ông không còn sung sức ở giai đoạn cuối mùa giải. 21h ngày 1/4, Arsenal chạm trán Man City: Ở trận lượt đi, mặc dù Pháo thủ đã vươn lên dẫn trước nhưng hàng thủ lỏng lẻo khiến thầy trò Wenger ôm hận và phải đón nhận thất bại 1-2 trước Man City. 1h45 ngày 6/4, Chelsea gặp Man City: Nếu Man City gặp thất bại thì hy vọng vô địch của thầy trò Pep Guardiola có thể “tan thành mây khói”. 21h ngày 15/4, MU tiếp đón Chelsea: Thất bại “muối mặt” 0-4 của MU trước Chelsea khiến đoàn quân của HLV Mourinho vô cùng đau đớn. 21h ngày 29/4, Tottenham quyết chiến Arsenal: Trận derby Bắc London nổi tiếng về sự căng thẳng nhưng nếu cả hai đội đang cùng đua tranh chức vô địch, đó có thể sẽ là cuộc chiến lớn nhất giữa hai đội. 21h ngày 6/5, Arsenal đụng độ MU: MU rất quyết tâm trước Arsenal khi ở trận lượt đi, thầy trò Mourinho đã bị Pháo thủ cầm hòa, mặc dù Quỷ đỏ thi đấu trên chân so với đối thủ. 21h ngày 13/5, Tottenham quyết chiến MU: Trận đấu tại White Hart Lane này có thể quyết định bốn đội giành suất dự Champions League mùa sau trong bối cảnh mùa giải chỉ còn một vòng nữa là kết thúc.

23h ngày 15/1, MU đụng độ Liverpool: ­­Sau khi Chelsea “ngã ngựa” trước Tottenham, khoảng cách giữa Liverpool và đội đầu bảng Chelsea chỉ còn 5 điểm. Do vậy, thầy trò HLV Jurgen Klopp đang rất quyết tâm khi đến làm khách tại Old Trafford. 0h30 ngày 22/1, Man City chạm trán Tottenham: Man City đang trải qua thời điểm đầy áp lực khi lối chơi thiếu ổn định khiến thầy trò Pep Guardiola đang tụt lại so với Chelsea. 3h ngày 1/2, Liverpool tiếp đón Chelsea: Đây sẽ là trận cầu tâm điểm khi 2 đội đang cạnh tranh ngôi đầu bảng. Trước đó, tại lượt đi Liverpool đã giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea. Trận thua này là nhận thất bại đầu tiên của The Blues tại mùa giải mới. 19h30 ngày 4/2, Chelsea đọ sức Arsenal: Bốn ngày sau khi hành quân đến Anfield, thầy trò Conte sẽ trở về sân nhà để tiếp đón kình địch cùng thành phố. Hai trận đấu này có thể tác động mạnh đến tham vọng vô địch của Chelsea. 0h30 ngày 12/2, Liverpool tiếp đón Tottenham: Ba lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với kết quả hòa. Liverpool và Tottenham là hai đội chơi tấn công tốc độ. Do vậy, đây có thể sẽ là một trận đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. 21h15 ngày 26/2, Man City quyết chiến MU: Derby thành Manchester luôn được các CĐV trên toàn thế giới chờ đợi. Ngoài ra, thầy trò Mourinho vẫn nhớ thất bại cay đắng 1-2 trước Man City ngay trên “Nhà hát của những giấc mơ”, điều đó khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. 22h ngày 4/3, Liverpool đụng độ Arsenal: Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn ở giai đoạn một với chiến thắng chung cuộc 4-3 nghiêng về thầy trò Jurgen Klopp. Trận lượt về sẽ diễn ra khi Ngoại hạng Anh chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút ở 10 vòng cuối. 22h ngày 18/3, Man City đấu Liverpool: Thầy trò Klopp giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà ở trận giai đoạn một diễn ra vào buổi tối cuối năm 2016. Tuy nhiên, Man City sẽ có lợi thế khi trở về sân nhà và vấn đề thể lực sẽ là một bài toán nan giải với Klopp vì việc theo đuổi lối chơi tốc độ có thể khiến các học trò của ông không còn sung sức ở giai đoạn cuối mùa giải. 21h ngày 1/4, Arsenal chạm trán Man City: Ở trận lượt đi, mặc dù Pháo thủ đã vươn lên dẫn trước nhưng hàng thủ lỏng lẻo khiến thầy trò Wenger ôm hận và phải đón nhận thất bại 1-2 trước Man City. 1h45 ngày 6/4, Chelsea gặp Man City: Nếu Man City gặp thất bại thì hy vọng vô địch của thầy trò Pep Guardiola có thể “tan thành mây khói”. 21h ngày 15/4, MU tiếp đón Chelsea: Thất bại “muối mặt” 0-4 của MU trước Chelsea khiến đoàn quân của HLV Mourinho vô cùng đau đớn. 21h ngày 29/4, Tottenham quyết chiến Arsenal: Trận derby Bắc London nổi tiếng về sự căng thẳng nhưng nếu cả hai đội đang cùng đua tranh chức vô địch, đó có thể sẽ là cuộc chiến lớn nhất giữa hai đội. 21h ngày 6/5, Arsenal đụng độ MU: MU rất quyết tâm trước Arsenal khi ở trận lượt đi, thầy trò Mourinho đã bị Pháo thủ cầm hòa, mặc dù Quỷ đỏ thi đấu trên chân so với đối thủ. 21h ngày 13/5, Tottenham quyết chiến MU: Trận đấu tại White Hart Lane này có thể quyết định bốn đội giành suất dự Champions League mùa sau trong bối cảnh mùa giải chỉ còn một vòng nữa là kết thúc.