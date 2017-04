Real - Bayern: Cơ hội nào cho Carlo Ancelotti?

Bayern đã nhập cuộc đầy hứng khởi trong trận tứ kết lượt đi Champions League và có bàn thắng mở tỉ số ở phút 25 do công của Vidal. Tuy nhiên, do thiếu may mắn (Vidal đá hỏng penalty) và chiếc thẻ đỏ tai hại của Martinez đã khiến “Hùm xám” xứ Bavaria ôm hận trước “Kền kền trắng”.

Thất bại 1-2 trước Real trong trận lượt đi khiến thầy trò HLV Ancelotti gặp vô vàn khó khăn. Muốn có vé vào chơi ở trận bán kết Champions League, Bayern phải giành chiến thắng 2 bàn cách biệt, hoặc với tỉ số 3-2 (đi tiếp với luật bàn thắng sân khách).

Bayern thất bại cay đắng trước Real ở trận lượt đi (Ảnh: Getty).

Với những gì mà Real đã trình diễn trong trận lượt đi, để ghi 2 bàn thắng vào lưới đội bóng này đúng là nhiệm vụ không hề dễ. Khó khăn nữa với “Hùm xám” xứ Bavaria là trên sân nhà của mình, Real đang có duy trì chuỗi 8 trận bất bại. Đặc biệt, đội bóng của Zidane mới chỉ thua duy nhất 1 trận tại sân Bernabeu ở mùa giải năm nay.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ thầy trò HLV Ancelotti. Theo đó, trong 5 lần đọ sức gần nhất ở sân chơi Champions League tại thánh địa Bernabeu, Bayern giành được 1 chiến thắng và 4 lần phải nếm mùi thất bại.

Real thi đấu rất ấn tượng trên sân nhà Bernabeu (Ảnh: Getty).

Bất lợi nữa của các nhà đương kim vô địch Bundesliga ở trận đấu này là họ khủng hoảng hàng thủ. Cụ thể, Mats Hummels và Javi Martínez không thể thi đấu vì chấn thương và thẻ phạt. Trong khi đó, khả năng ra sân của Robert Lewandowski vẫn để ngỏ.

Mặc dù, Bayern đang gặp nhiều khó khăn và bất lợi trước Real. Nhưng, không vì thế mà thầy trò HLV Zidane được phép “ăn no, ngủ kỹ”. Ngược lại, nếu không vào trận với quyết tâm cao nhất, “Kền kền trắng” hoàn toàn có thể bị trả giá. Mặt khác, ở trận đấu này họ cũng không có Bale, Varane và Pepe vì những chấn thương khác nhau.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Zidane cho biết: “Bayern có đội hình xuất sắc và mạnh đều ở các tuyến. Tuy nhiên, cũng giống như mọi đội bóng, họ cũng có điểm yếu của mình. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ phải chơi theo cách của mình giống như những gì đã thể hiện ở lượt đi”.

Đội hình Bayern đánh bại Real ở bán kết Champions League 2011/2012 VOV.VN - Đội hình của Bayern đánh bại Real trong trận bán kết lượt về Champions League 2011/2012 ngay tại thánh địa Bernabeu.

“Cuộc đọ sức với là một trận chiến lớn và sẽ được quyết định từ những chi tiết nhỏ nhất. Tôi tin rằng Bayern sẽ không thay đổi cách chơi, họ sẽ tiếp tục gây áp lực lớn với chúng tôi nên các cầu thủ cần phải thi đấu tốt nhất có thể. Hiện tại, chúng tôi đã quên chiến thắng ở trận lượt đi, các cầu thủ sẽ ra sân chiến đấu, để giành chiến thắng ở trận đấu này” - HLV Zidane nói thêm.

HLV Zidane muốn giành chiến thắng, bên kia chiến tuyến HLV Ancelotti cũng ôm mộng lật ngược thế cờ. Do đó, đây tiếp tục là màn đấu trí cân não và màn so tài căng thẳng, hấp dẫn giữa các ngôi sao của hai đội.

Trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League giữa Real vs Bayern diễn ra vào lúc 1h45 ngày 19/4 (giờ Việt Nam)./.