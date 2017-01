Tân binh MU thời hậu Sir Alex: Ibrahimovic xuất sắc nhất

1) Ibrahimovic: Đây có thể nói là một trong những thương vụ hời nhất trong lịch sử MU. Đội chủ sân Old Trafford không mất đồng nào để chiêu mộ chân sút hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới. 2) Juan Mata: Nhờ mâu thuẫn của Mata với Mourinho (thời còn ở Chelsea) mà MU đã chiêu mộ được một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của The Blues. Mùa giải năm nay, Mata tiếp tục chơi thăng hoa và có nhiều pha lập công quan trọng. 3) Mkhitaryan: 26 triệu bảng là cái giá quá hời để sở hữu một tiền vệ năng nổ như Mkhitaryan. Tốc độ cùng nhãn quan chiến thuật tốt khiến Mkhitaryan trở thành "người tiếp đạn" đắc lực của các chân sút MU. 4) Eric Bailly: Hậu vệ người Bờ biển Ngà mới chuyển đến MU nhưng đã nhanh chóng trở thành chốt chặn quan trọng của Quỷ đỏ. 30 triệu bảng tiền chuyển nhượng không phải quá cao để đổi lấy năng lực của Bailly. 5) Ander Herrera: Kỹ thuật, khả năng chuyền bóng với độ chính xác cao là những điểm mạnh giúp Herrera làm chủ khu trung tuyến. 6) Athony Martial: Với giá 36 triệu bảng (chuyển đến từ Monaco), Martial được xem là cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng. 7) Paul Pogba: Nói về kỷ lục giá chuyển nhượng, không ai vượt qua được Pogba. Tiền vệ người Pháp đã "ngốn" của MU không dưới 90 triệu bảng. 8) Daley Blind: Thời gian gần đây xuất hiện tin đồn về việc Blind muốn ra đi tìm bến đỗ mới. Nhưng mới đây, Mourinho đã chính thức bác bỏ điều này khi khẳng định tương lai của Blind và Mata là ở MU. 9) Fosu-Mensah: Tốc độ cùng ưu thế về thể lực, thể hình giúp cho Mensah dễ dàng chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. 10) Luke Shaw: Dù nằm trong top 10 nhưng nhiều khả năng Luke Shaw sẽ sớm rời MU trong thời gian tới, do không được lòng Mourinho.

