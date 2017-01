Top 10 cầu thủ hứa hẹn tỏa sáng tại CAN 2017

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Dortmund): Aubameyang là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện tại. Vì thế, anh sẽ là niềm hi vọng hàng đầu của ĐT chủ nhà Gabon. Riyad Mahrez (Algeria/Leicester): Vừa đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2016, Mahrez sẽ là nhân tố không thể thiếu của ĐT Algeria. Islam Slimani (Algeria/Leicester): Có phong độ ổn định tại Leicester, Slimani được kỳ vọng sẽ là chủ công của ĐT Algieria tại CAN năm nay. Sadio Mane (Senegal/Liverpool): Sadio Mane là ngôi sao sáng nhất của ĐT Senegal lúc này. Eric Bailly (Bờ Biển Ngà/MU): Trong bối cảnh ĐT Bờ Biển Ngà đang trẻ hóa mạnh mẽ, Eric Bailly sẽ là trụ cột không thể thiếu nơi hàng thủ của đội bóng này. Medhi Benatia (Morocco/Juventus): Medhi Benatia là một trong những trung vệ hay nhất tại các giải VĐQG châu Âu vài năm qua. Dù phong độ có phần giảm sút vì chấn thương nhưng cầu thủ của Juventus vẫn sẽ là thủ lĩnh của hàng thủ ĐT Morocco. Emanuel Adebayor (Togo): Tiền đạo lắm tài nhiều tật này hiện đang không đá cho CLB nào. Tuy nhiên, không thể xem thường mỗi khi anh khoác áo ĐT Togo. Asamoah Gyan (Ghana/Al Ahli): Dù đã 31 tuổi nhưng Asamoah Gyan vẫn là trụ cột không thể thay thế trên hàng công của ĐT Ghana. Mohamed Salah (Ai Cập/AS Roma): ĐT Ai Cập đang nỗ lực tìm lại ánh hào quang xưa ở khu vực và cầu thủ họ đặt niềm tin lớn nhất là Mohamed Salah - gương mặt xuất sắc nhất mùa giải 2015-2016 của AS Roma. Moses Oloya (Uganda/Hà Nội): Ngôi sao mới trở lại V.League này sẽ là đầu tàu trong tham vọng trở thành "ngựa ô" của Uganda tại kỳ CAN năm nay.

