Biếm họa 24h: Công Phượng làm “vua không ngai” ở SEA Games 29

Công Phượng làm "vua không ngai" ở SEA Games 29 khi người dẫn đầu danh sách ghi bàn không có phần thưởng chính thức. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Chân lý ở SEA Games và AFF Cup. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Bóng đá Thái Lan ở đẳng cấp khác so với phần còn lại của ĐNÁ. (Ảnh: Troll Bóng Đá) U22 Thái Lan đã hay lại còn may. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Nhận xét quá chính xác (Ảnh: Troll Bóng Đá) Chủ nhà Malaysia đã thực hiên quá nhiều "chiêu trò" ở SEA Games 29. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Arsenal lại thể hiện thói quen "ăn dè, hà tiện" ở phiên chợ Hè 2017. (Ảnh: Just Toon It) Arsenal đang gặp khủng hoảng thực sự. (Ảnh: Bleacher Reports) Chamberlain xứng danh "thánh ám" ở Arsenal. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Quyết định khó hiểu của Alex Chamberlain. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Dòng máu Southampton cuồn cuộn chảy ở Liverpool. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Những chiến binh đến từ lục địa đen của Liverpool. (Ảnh: Bleacher Reports) Hoàn cảnh của Alexis Sanchez và Coutinho vào lúc này. (Ảnh: Bleacher Reports) Juventus chính thức có Howedes theo hợp đồng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt. (Ảnh: Bleacher Reports) AC Milan "đổi đời" sau khi mạnh tay mua sắm trong kỳ chuyển nhượng Hè. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Benzema "báo hại" Zidane bằng phong độ tệ hại trên hàng công Real Madrid. (Ảnh: Bleacher Reports) AS Monaco bất ngờ sở hữu viên ngọc quý Keita Blade. (Ảnh: Footy Toonz) Messi và Suarez sẽ đối đầu ở loạt trận Vòng loại World Cup vào sáng mai. (Ảnh: Bleacher Reports) Alvaro Morata nhường áo số 7 cho đàn anh David Villa. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Cristiano Ronaldo kinh doanh đồ jeans với thương hiệu "CR7 denim". (Ảnh: Bleacher Reports)

