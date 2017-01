Biếm họa 24h: Pogba làm hại MU, Guardiola “bó tay” trước Man City

Toàn cảnh Premier League sau vòng 21 cuối tuần qua. (Ảnh: Bleacher Report) Pep Guardiola "bó tay" trong việc truyền bá triết lý tiki-taka cho Man City. (Ảnh: BEIN Sports) Paul Pogba chơi bóng chuyền khiến MU chịu trận hòa 1-1 với Liverpool. (Ảnh: Just Toon It) Paul Pogba để bóng chạm tay hệt như màn "dab" quen thuộc khi ăn mừng. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Mỗi lần Paul Pgba cắt tóc mới, MU đều chịu cảnh mất điểm. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Lý do thực sự khiến Paul Pogba để bóng chạm tay trước Liverpool? (Ảnh: Troll Bóng Đá) Niềm vui London và nỗi buồn Manchester sau vòng 21 Premier League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) MU trở thành đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của Louis Van Gaal. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Sergio Ramos hóa "tội đồ" của Real Madrid trong thất bại trước Sevilla. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Joventic chơi cực kỳ ấn tượng khi chuyển sang khoác áo Sevilla. (Ảnh: Troll Bóng Đá)

