Vẻ xinh đẹp kiều diễm của bạn gái “Messi Thái Lan” Chanathip

Bạn gái Chanathip là người mẫu Pitchanart Sakakorn (bên trái), hay còn có nghệ danh là "May". Chanathip và bạn gái đi chơi sau khi kết thúc AFF Cup 2016. Trước đó, Chanathip bị nhiều người cho là đồng tính khi đăng tải nhiều ảnh thân mật với đồng đội Charyl Chappuis. Tuy nhiên, những bức ảnh thân mật mới đây của Chanathip và May đã xóa đi tin đồn. Chanathip thường giành thời gian đi du lịch với cô bạn gái siêu mẫu mỗi khi được "xả trại". Được biết, hai người đã hẹn hò được gần 1 năm. Nhưng mới đây Chanathip mới công khai mối quan hệ. Xét về ngoại hình, có thể thấy May cao hơn Chanathip. Tuy vậy, đây không phải là một vấn đề quá lớn. "Messi Thái Lan" và bạn gái đi chơi tại Nhật Bản. Ở mùa giải năm sau, Chanathip sẽ sang chơi cho 1 CLB Nhật Bản theo dạng cho mượn. Cả hai luôn tỏ ra rất tình cảm khi ở bên nhau.

