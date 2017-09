Cận cảnh: “Tàu tốc hành” Roger Federer cúi đầu rời US Open 2017

Roger Federer nhận thất bại 5-7, 6-3, 6-7, 4-6 trước Del Portro ở tứ kết US Open. "Tàu tốc hành" Roger Federer cúi đầu rời US Open 2017 trong sự tiếc nuối. "Tàu tốc hành" đã mắc lỗi đánh hỏng quá nhiều trước Del Portro. Khi kịch tính lên đến đỉnh điểm ở set 3, Roger Federer lại "tự bắn vào chân", với việc bỏ lỡ 4 cơ hội giành set-point trong loạt tie-break. Sau trận đấu, Roger Federer chia sẻ: "Tôi nhận thấy mình không thể vô địch sau những gì đã thể hiện ở giải đấu. Hôm nay, Del Portro đã chơi rất hay và xứng đáng giành chiến thắng". Huyền thoại người Thụy Sĩ vẫy chào khán giả khi chia tay US Open. Roger Federer không thể tạo nên trận bán kết trong mơ với Rafael Nadal như kỳ vọng của giới mộ điệu. Phía bên kia lưới, Del Portro đã cho thấy phong độ rất cao và sự ổn định đáng nể ở trận này. Những cú giao bóng uy lực cùng nền tảng thể lực sung mãn là chìa khóa giúp Del Portro giành chiến thắng. Del Portro đã thành công trong việc ép Roger Federer mắc những sai lầm ở trận này. Trận bán kết US Open giữa Del Portro và Rafael Nadal sẽ diễn ra vào ngày 9/9 tới. http://streaming.vov.vn/2017_09_07/MkHbJNoaVAeUewolg2nzYA/Roger_Federer_vs_Juan_Martin_del_Potro__US_Open_2017_QF_Highlights_HD_ESPN__YouTube11.mp4

