Vượt khó thành công, Federer vào chung kết Australian Open

Federer vẫn cho thấy đẳng cấp của mình dù đã sắp bước sang tuổi 36. (Ảnh: Getty).

Chị em nhà Williams hẹn nhau tại chung kết Australian Open VOV.VN - Hai chị em nhà Williams là Venus và Serena sẽ đối đầu nhau ở trận chung kết đơn nữ Australian Open 2017.

Sau những trận đấu ấn tượng từ đầu giải, Roger Federer đối đầu thử thách thật sự ở bán kết mang tên Stan Wawrinka.Do đã quá hiểu nhau nên FedEx và "Stan The Man" đều chủ động nhập cuộc với tâm thế tấn công thay vì thăm dò đối thủ để chiếm thế chủ động. Set 1 đã diễn ra với thế trận giằng co và phải đến game đấu cuối cùng của set này, Federer mới có break để thắng 7-5.Sang set 2, Federer vẫn là người chơi hay hơn để có chiến thắng 6-3, qua đó vươn lên dẫn 2-0.Đến lúc này, Stan Wawrinka mới bừng tỉnh và có một set đấu xuất thần, anh không cho Fedex một cơ hội nào trong set 3 với chiến thắng 6-1.Set thứ tư chứng kiến sự giằng co quyết liệt nhưng ở thời điểm quan trọng hơn, "Stan The Man" đã bứt lên để thắng 6-4.Trong set cuối, tưởng chừng Federer sẽ gặp khó khăn vì tuổi tác thì một break anh có được từ lỗi giao bóng kép của Wawrinka đã tạo nên bước ngoặt giúp anh thắng 6-3.Thắng nhọc nhằn Stan Wawrinka ở trận đấu 5 set kéo dài 3 giờ 4 phút, Roger Federer tiến bước vào trận chung kết đơn nam Australian Open năm nay và chờ đón đối thủ của mình là người thắng trong cặp bán kết giữa Rafael Nadal và Grigor Dimitrov./.