Angela Phương Trinh gây bất ngờ với show diễn thời trang đầu tiên

Chiều 23/4, buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang do Angela Phương Trinh kết hợp cùng thương hiệu thời trang Cocosin đã diễn ra trong không gian sang trọng của khách sạn Park Hyatt, TP.HCM. Lần đầu tiên Angela Phương Trinh lấn sân qua thời trang với tư cách là chủ của BST. BST "IT girl" của Angela Phương Trinh đánh dấu một hướng đi mới cho thời trang Việt Nam. Đó là kết hợp giữa một ngôi sao trong làng giải trí và một thương hiệu thời trang. Lấy tên gọi "IT Girl", concept của BST là câu chuyện về một cô gái tiên phong về thời trang và phong cách sống, luôn tự tin và biết mình là ai, mình muốn gì. Show diễn thời trang ra mắt BST đầu tay của Angela Phương Trinh do Mâu Thuỷ đảm nhận vị trí đạo diễn catwalk và sự tham gia trình diễn của nhiều người mẫu đến từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model, các người mẫu nổi tiếng như Hương Ly, Ngọc Châu, Hằng Nguyễn, Thanh Thảo, Kikki Lê, Thanh Thủy, Chà Mi,… Phí Phương Anh là gương mặt kết show cho bộ sưu tập này. Gần 200 khách mời có dịp ngắm nhìn trọn vẹn bộ sưu tập của nữ diễn viên. Đặc biệt, sân khấu hầu như tận dụng ánh sáng tự nhiên thông qua những ô cửa sổ lớn. Từ đó, bộ sưu tập hiện lên một cách chân thực để mang đến cảm xúc cho các khách mời. Trong BST này, Angela Phương Trinh đã cùng tham gia từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, sản xuất hơn hai tháng. Lấy tên gọi "IT Girl", concept của BST là câu chuyện về một cô gái tiên phong về thời trang và phong cách sống, luôn tự tin và biết mình là ai, mình muốn gì. Với sự đa dạng về phong cách, chất liệu và kiểu dáng, BST là một bữa tiệc thời trang trẻ trung đầy sức sống. Những xu hướng thời trang trong BST đã phần nào minh chứng được năng lực nắm bắt xu hướng của “bà mẹ nhí” Phương Trinh. Một trong những xu hướng thời trang quốc tế diện váy xuyên thấu bên ngoài trang phục được đưa vào BST lần này. Các chất liệu mỏng như ren, voan thường giúp cho người mặc toát lên vẻ nữ tính và quyến rũ. Phương Trinh đã khéo léo kết hợp các item với nhau để tạo nên một tổng thể khác biệt, cá tính, ấn tượng, thể hiện phong cách thời trang cá nhân độc đáo của cô. Trong show diễn ra mắt BST, nữ diễn viên trẻ cũng chọn cho mình thiết kế váy xuyên thấu toát lên vẻ quyến rũ đầy cuốn hút. Phong cách thời trang tối giản minimal dù đã nổi lên từ lâu nhưng lại chưa bao giờ thôi thu hút. Không bị cuốn theo lối mòn cũ của những BST mang phong cách tối giản trước đây, Angela Phương Trinh và đội ngũ thiết kế đã sáng tạo ra những phom dáng trang phục mới. Hai màu sắc cơ bản trắng – đen đối lập tạo vẻ thanh lịch, bí ẩn mà lại không quá cầu kỳ. Thêm vào đó, những chi tiết thắt nơ, in thêu theo phong cách typography lên trang phục cũng là điểm nhấn độc đáo cho BST. Trong ngày đặc biệt này, nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc: “Phương Trinh cảm thấy rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên Trinh ra mắt BST thời trang IT GIRL mà Phương Trinh đã ấp ủ từ lâu. Bản thân Phương Trinh cảm thấy rất may mắn vì có cơ hội được hợp tác cùng thương hiệu thời trang CoCo Sin và một ekip chuyên nghiệp. Phương Trinh hi vọng rằng Angela Phương Trinh là một bữa tiệc thời trang trẻ trung đầy sức sống”. Sau khi kết thúc show diễn, nhiều khách mời đã nán lại để liên hệ đặt mua các mẫu thiết kế trong BST IT Girl. Nổi bật trong số đó là doanh nhân Trâm Nguyễn. Vì ấn tượng trước bộ sưu tập đầu tay của Angela Phương Trinh, người đẹp đã đặt 20 mẫu để dành tham dự các sự kiện và dạo phố. Bên cạnh chủ nhân của Ruco Spa, nữ diễn viên Tú Vi còn bày tỏ sự yêu thích trước phom dáng phóng khoáng, phong cách trẻ trung của BST. Cô đã đặt mua 5 "bộ cánh" để ủng hộ nữ diễn viên 9X.

