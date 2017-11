Bảo Thanh, Min và dàn sao nô nức đến buổi khai trương H&M tại Hà Nội

Trước thềm khai trương cửa hàng đầu tiên của H&M tại Hà Nội, dàn sao Việt và những người có ảnh hưởng tới giới trẻ đã quy tụ tại Vincom Royal City. Người mẫu Thuý Hằng cá tính với trang phục đen và khuyên tai to bản. Hotboy Phạm Hồng Nam. Min-Minh Hằng xinh xắn như búp bê. "Gái một con" Mi Vân diện trang phục trẻ trung và cá tính. MC Việt Nga tái xuất với phong cách cá tính. Diễn viên Lưu Đê Ly và DJ Huy DX. Quán quân Nexttop Model Kim Dung. Vợ chồng Kiên Hoàng và Heo Mi nhon. Từ sau cuộc thi The Face, Khánh Linh và Đồng Ánh Quỳnh ngày càng phong cách và xinh đẹp. Diễn viên Huyền Lizzie trẻ trung và cá tính. Quán quân Nexttop Model Ngọc Châu sành điệu. Stylist Hoàng Ku. MC Đức Bảo lịch lãm với vest. Ca sĩ Hà Anh. Diễn viên, người mẫu Bình An. Bảo Thanh phá cách với mái tóc rực rỡ sắc màu và áo len oversize. Chú thích ảnh Vợ chồng Nam Thương và Ba Duy diện trang phục trẻ trung. Hotgirl An Japan.

Trước thềm khai trương cửa hàng đầu tiên của H&M tại Hà Nội, dàn sao Việt và những người có ảnh hưởng tới giới trẻ đã quy tụ tại Vincom Royal City. Người mẫu Thuý Hằng cá tính với trang phục đen và khuyên tai to bản. Hotboy Phạm Hồng Nam. Min-Minh Hằng xinh xắn như búp bê. "Gái một con" Mi Vân diện trang phục trẻ trung và cá tính. MC Việt Nga tái xuất với phong cách cá tính. Diễn viên Lưu Đê Ly và DJ Huy DX. Quán quân Nexttop Model Kim Dung. Vợ chồng Kiên Hoàng và Heo Mi nhon. Từ sau cuộc thi The Face, Khánh Linh và Đồng Ánh Quỳnh ngày càng phong cách và xinh đẹp. Diễn viên Huyền Lizzie trẻ trung và cá tính. Quán quân Nexttop Model Ngọc Châu sành điệu. Stylist Hoàng Ku. MC Đức Bảo lịch lãm với vest. Ca sĩ Hà Anh. Diễn viên, người mẫu Bình An. Bảo Thanh phá cách với mái tóc rực rỡ sắc màu và áo len oversize. Chú thích ảnh Vợ chồng Nam Thương và Ba Duy diện trang phục trẻ trung. Hotgirl An Japan.