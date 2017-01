Diễm My đẹp mặn mà với loạt ảnh trắng đen

Được mệnh danh là một trong những người đẹp "không tuổi", Diễm My luôn khiến công chúng phải ngưỡng mộ vẻ đẹp mặn mà của mình khi xuất hiện. Trong loạt ảnh mới, nữ diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt tiếp tục minh chứng sức hút của bản thân khi tái hiện sắc nét hình ảnh người phụ nữ cổ điển nhưng vẫn phảng phất tinh thần hiện đại với các thiết kế mới nhất thuộc bộ sưu tập "The Little Black Dress - Huyền thoại những chiếc đầm đen" của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Dù chỉ truyền tải thông điệp của cái đẹp qua 2 gam màu tương phản căn bản nhưng Diễm My lại thể hiện sức hút ở chiều sâu của tâm hồn cùng sự hòa quyện tuyệt đối giữa ánh sáng, màu sắc. Diễm My diện thiết kế phom rộng che đường cong mang nét nữ tính, tối giản với chất liệu mềm mại. Đây cũng là phom váy được Diễm My khá ưa chuộng. Cô kết hợp trang phục cùng chiếc mũ đội đầu to bản kết hợp cầu kì giữa các tầng lớp chất liệu như: ren, lưới và khung định hình. Tông trang điểm sắc nét với điểm nhấn ở đường kẻ mắt mèo khiến người xem khó thể rời mắt với Diễm My. Đầm suông cổ lọ dài đơn giản trở nên bắt mắt hơn khi được Diễm My kết hợp cùng găng tay da, mũ đội đầu. Trong mùa mốt Thu Đông 2016 này, Đỗ Mạnh Cường sử dụng những chiếc mũ được thiết kế tinh tế để xuất hiện cùng trang phục trên sàn diễn. Theo chia sẻ của anh, đây là xu hướng mà Đỗ Mạnh cường muốn đẩy mạnh và lăng xê trong thời gian tới. Hình ảnh quý cô tiệc tùng của châu Âu xưa cũ được Diễm My tái hiện với phom váy xòe kinh điển. Trong bộ sưu tập này, do chỉ sử dụng sắc đen làm chủ đạo nên Đỗ Mạnh Cường tập trung khai thác ở phom dáng, đường cắt và sự đa dạng của chất liệu từ độ dày, mỏng cho đến họa tiết. Nhắc đến Diễm My, phụ kiện, trang sức ngọc trai của Chanel là người bạn đồng hành không thể thiếu của cô từ đời thường đến thảm đỏ hay xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang. Bộ sưu tập Thu Đông 2016 của Đỗ Mạnh Cường còn cho thấy sự “hồi sinh” của chất liệu nhung quý phái, mềm mại được dệt theo đúng yêu cầu của Đỗ Mạnh Cường. Bên cạnh đó, vải dạ hay tweed cũng không thể vắng mặt trong tiết trời se lạnh ngày cuối năm.

