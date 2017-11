Hậu trường show diễn tại Arab Fashion Week 2017 của NTK Việt duy nhất

NTK trẻ Phương My, đại diện duy nhất của Việt Nam được mời tham dự Tuần lễ thời trang Ả Rập (AFW) đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. AFW năm nay được tổ chức ngày 15 – 19/11 tại City Walk – nơi được mệnh danh là thành phố của mọi thành phố bởi sự hào nhoáng, đẳng cấp của một khu phức hợp dịch vụ - giải trí cao cấp. Sân khấu được dàn dựng rất công phu với “đài phun nước” ở giữa sân khấu. Lần đầu tiên tham dự AFW nhưng BST Pret-a-couture 2018 của NTK Phương My đã được tin tưởng trao vinh dự mở màn show diễn thứ Sáu ngày 17/11/2017 (giờ Dubai). Là người rất kỹ tính và đề cao sự chỉnh chu, Phương My tự tay tham gia vào tất cả các công đoạn chuẩn bị cho show thời trang, từ những bản thiết kế vẽ tay ban đầu tới những bước cuối cùng như bàn bạc kịch bản với ban tổ chức hay trực tiếp tham gia casting người mẫu. Phương My cũng làm việc với ê-kíp âm thanh, ê-kíp trang điểm để đảm bảo sự hoàn hảo tối đa trong từng chi tiết, kể cả nhỏ nhất. Được biết, NTK Phương My sẽ cho ra mắt BST Saudade: 30 mẫu thuộc BST Saudade được thực hiện vô cùng tinh xảo, có nhiều mẫu đính kết cầu kì, với những gam màu pastel như hồng nhạt, xanh nhạt, trắng trên nền vải lụa cao cấp mà đích thân cô bay sang Nhật làm việc trực tiếp với những người thợ dệt vải nhiều năm kinh nghiệm. Phương My cũng làm việc với ê-kíp âm thanh, ê-kíp trang điểm để đảm bảo sự hoàn hảo tối đa trong từng chi tiết, kể cả nhỏ nhất. Tất cả người mẫu tham gia được Phương My tuyển chọn rất kỹ càng với nhiều tiêu chí khắt khe Phương My đặt rất nhiều kỳ vọng vào show diễn lần này. “Tôi rất vinh dự nhưng cũng cảm thấy áp lực vì đẳng cấp của Tuần lễ thời trang này và tính chất quan trọng của nó. Tuy nhiên, tôi vẫn rất tự tin sẽ chinh phục được những người yêu thời trang, mang tới cho họ nhiều thú vị, bất ngờ” cô chia sẻ tại hậu trường. Show diễn của Phương My dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 19h (giờ Dubai) ngày 17-11./.

