Khánh Ngân lộng lẫy trong biệt thự triệu đô của Hà Kiều Anh

Mùa mốt Thu - Đông 2016, Đỗ Mạnh Cường mang đến bộ sưu tập với tên gọi The Little Black Dess - Huyền thoại những chiếc đầm đen, tái hiện thời trang dành cho phái đẹp trong những năm 1930 nhưng với âm hưởng của thời trang hiện đại. Với vẻ đẹp ngọt ngào, kiêu sa, đúng như hình ảnh quý cô thời cổ điển trong tâm tưởng của Đỗ Mạnh Cường, Khánh Ngân The Face trở thành gương mặt đại diện cho BST này. Á quân The Face Vietnam 2016 khắc họa hình ảnh người phụ nữ cổ điển, thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ với những chiếc đầm đen. Đây là lần đầu tiên, Đỗ Mạnh Cường kết hợp với Khánh Ngân. Vải vóc, kim chỉ cùng kỹ thuật dựng phom tinh tế, hiện đại trong bầu không gian tràn ngập sắc đen huyền thoại, mạnh mẽ. Với bộ sưu tập lần này, Đỗ Mạnh Cường còn lăng xê mốt đội nón cổ điển khi mặc váy. Chất liệu lưới mỏng manh được sử dụng bao phủ bên ngoài phom váy chuông chéo vai tạo cảm giác nhẹ nhàng, mờ ảo thú vị. Do sử dụng toàn bộ sắc đen làm chủ đạo cho bộ sưu tập này nên ngoài phom dáng, Đỗ Mạnh Cường tập trung khai thác sự đa dạng của chất liệu và họa tiết in, thêu vốn dĩ cũng là thế mạnh của anh. Chỉ với đường cắt đơn giản bất đối xứng ở một bên váy, Đỗ Mạnh Cường đã thổi hồn và mang đến diện mạo mới mẻ cho bộ váy kín đáo, thanh lịch. Dù chọn sắc đen làm chủ đạo cho bộ sưu tập trình diễn nhưng ở thực tế, Đỗ Mạnh Cường lại tạo ra nhiều phiên bản màu sắc khác nhau. Chất liệu nhung hợp xu hướng cũng được Đỗ Mạnh Cường lăng xê tích cực trong bộ sưu tập này. Nữ người mẫu lộng lẫy giữa không gian sang trọng ở biệt thự triệu đô của Hoa hậu Hà Kiều Anh tại Vũng Tàu.

