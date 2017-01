Kim Kardashian khoe thân hình đồng hồ cát với những bộ váy sành điệu

Kim Kardashian xuất hiện trên đường phố New York, Mỹ trong bộ đồ trắng phong cách kết hợp với boots đen cổ dài, vừa ấm áp vừa rất thời trang. Trong một dịp khác, cô Kim "siêu vòng ba" diện váy cổ tim khoét sâu gợi cảm khi đi ăn trưa ở New York cùng với những người bạn. Khi tới trường quay Jimmy Kimmel Live, Kim lại diện bộ váy tông tím nhạt gợi cảm, khoe khéo thân hình đồng hồ cát khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù hơi rườm rà nhưng thiết kế này đã giúp Kim khoe khéo vòng một trong một bữa tiệc ở Miami. Kim tại một sự kiện của nhiếp ảnh gia thời trang Mario Testino ở New York. Bất kể ra phố hay lên thảm đỏ, người đẹp vẫn có cách mix thời trang phù hợp, tạo sự khác biệt, phá cách. Chiếc váy họa tiết đen trắng vằn vện kết hợp với crop top đen chất liệu da đã được Kim tận dụng triệt để. Tuy nhiên, phần kiểu dáng hớt vạt và buộc túm của áo đã khiến cô thêm sành điệu. Kim Kardashian đã toát lên vẻ cá tính, mạnh mẽ khi diện chiếc váy bút chì kết hợp cùng áo gam trắng, gợi vẻ sang chảnh. Cô sử dụng các tông màu nhạt một cách thành thục khi kết hợp váy xanh bạc hà cùng áo lửng trắng, măng to màu be cùng giày hồng phấn. Dáng váy peplum đã mang lại vẻ kiêu kỳ nhưng cũng rất điệu đà cho Kim.

