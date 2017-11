Minh Tú thanh lịch trong BST của em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Dù đang bận rộn với vai trò Huấn luyện viên trong chương trình truyền hình thực tế The Look, Minh Tú vẫn kịp xuất hiện với vai trò vedette trong show diễn mới nhất của nhà thiết kế Xuân Diệu - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong không gian ấm cúng của show diễn, sự xuất hiện của chiếc áo dài kết hợp với âm nhạc của Trịnh Công Sơn đã mang đến cho người xem mang trình diễn ấn tượng về cả phần nghe lẫn phần nhìn. Đặc biệt sự xuất hiện của Á quân Asia’s Next Top Model với vai trò người mẫu đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Vốn quen thuộc với hình ảnh cá tính trong cả gu thời trang và cách trình diễn, sự thay đổi lần này của Minh Tú đã mang đến màu sắc mới lạ cho BST. Các fan có cơ hội chứng kiến một hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch của siêu mẫu Châu Á. Các thiết kế của Xuân Diệu đều mang màu sắc thanh lịch, cổ điển và nhẹ nhàng. Người đẹp khéo léo thể hiện bước catwalk uyển chuyển nhưng vẫn đằm thắm của một siêu mẫu. Bộ cánh chào kết tông đỏ được siêu mẫu Châu Á trình diễn ấn tượng. Điều đó đã cho thấy sự đa dạng của Á quân trong phong cách trình diễn của mình. Thời gian gần đây, Minh Tú đã chứng tỏ được năng lực người mẫu của mình không chỉ trong những photoshoot, những show diễn thời trang mà còn ở các show truyền hình thực tế về người mẫu. Bên cạnh việc tham gia hoạt động nghệ thuật, người đẹp cũng dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện cùng FC của mình./.

Dù đang bận rộn với vai trò Huấn luyện viên trong chương trình truyền hình thực tế The Look, Minh Tú vẫn kịp xuất hiện với vai trò vedette trong show diễn mới nhất của nhà thiết kế Xuân Diệu - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong không gian ấm cúng của show diễn, sự xuất hiện của chiếc áo dài kết hợp với âm nhạc của Trịnh Công Sơn đã mang đến cho người xem mang trình diễn ấn tượng về cả phần nghe lẫn phần nhìn. Đặc biệt sự xuất hiện của Á quân Asia’s Next Top Model với vai trò người mẫu đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Vốn quen thuộc với hình ảnh cá tính trong cả gu thời trang và cách trình diễn, sự thay đổi lần này của Minh Tú đã mang đến màu sắc mới lạ cho BST. Các fan có cơ hội chứng kiến một hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch của siêu mẫu Châu Á. Các thiết kế của Xuân Diệu đều mang màu sắc thanh lịch, cổ điển và nhẹ nhàng. Người đẹp khéo léo thể hiện bước catwalk uyển chuyển nhưng vẫn đằm thắm của một siêu mẫu. Bộ cánh chào kết tông đỏ được siêu mẫu Châu Á trình diễn ấn tượng. Điều đó đã cho thấy sự đa dạng của Á quân trong phong cách trình diễn của mình. Thời gian gần đây, Minh Tú đã chứng tỏ được năng lực người mẫu của mình không chỉ trong những photoshoot, những show diễn thời trang mà còn ở các show truyền hình thực tế về người mẫu. Bên cạnh việc tham gia hoạt động nghệ thuật, người đẹp cũng dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện cùng FC của mình./.