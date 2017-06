Ngắm các mỹ nhân Hollywood diện đầm hồng thướt tha trên thảm đỏ

Gwyneth Paltrow diện đầm hồng nhạt trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar năm 1999. Sarah Jessica Parker diện đầm hồng của thương hiệu Oscar de la Renta khi đến dự lễ trao giải Emmy năm 2000. Dù làn da bánh mật không thích hợp để diện đồ màu hồng, nhưng Beyonce vẫn đầy tự tin khi khoe dáng trên thảm đỏ với bộ váy quây màu hồng nhạt. Natalie Portman đẹp tựa nữ thần khi xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 69 tại khách sạn Beverly Hilton vào ngày 15/1/2012. Minh tinh Julianne Moore đến Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 68 tổ chức tại khách sạn Beverly Hilton vào ngày 16/1/2011. Cameron Diaz dự lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 66 tổ chức tại khách sạn Beverly Hilton vào ngày 11/1/2009. Bộ váy quây dáng đuôi cá của Dior giúp Jennifer Lawrence thu hút mọi ống kính khi xuất hiện tại giải Oscar vào cuối tháng 2 năm 2013. Chiếc đầm hồng thanh lịch khoe vóc dáng mảnh mai của Anne Hathaway khi nữ diễn viên dự lễ trao giải Oscar lần thứ 85 tại Nhà hát Dolby vào ngày 24/2/2013. Zoe Saldana dự trao giải Oscar lần thứ 87 tại Trung tâm Hollywood & Highland vào ngày 22/2/2015. Allison Williams dự Oscar Party 2014 do Graydon Carter tổ chức vào ngày 2/3/2014 trong bộ đầm hồng đẹp miễn chê. Không còn mặc những bộ cánh quái dị, Lady Gaga tham dự Lễ trao giải Oscar 2014. Reese Witherspoon hoàn hảo với đầm hồng khoe vai trần quyến rũ. Taylor Swift lộng lẫy như công chúa trên thảm đỏ với đầm hồng thanh lịch. Rihanna đến dự giải thưởng CFDA năm 2014 trong chiếc váy trong suốt với phần thân áo trong suốt cùng hằng ngàn viên pha lê thêu đính trên thân áo. Elle Fanning thả dáng với đầm hồng trên thảm đỏ buổi công chiếu phim "The Neon Demon" tại New York vào ngày 22/6/2016.

