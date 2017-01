Trà My Idol ăn vận đa phong cách trong bộ ảnh ấn tượng

Trong những khoảnh khắc mới nhất, giọng ca “Cần lắm” khéo léo lựa chọn những bộ trang phục vừa tôn nét đẹp vóc dáng nhưng cũng đầy cá tính, hợp mốt. Không chỉ thể hiện hình ảnh nữ tính, dịu dàng với những bộ đầm kiểu dáng, chất liệu phong phú... ... Trà My Idol còn gợi cảm hết cỡ với mốt đầm khoe vai trần, xẻ ngực sâu. Trong thiết kế vest, nữ ca sỹ lại "khoe" vẻ nam tính cực chất. Ngoài việc liên tục có những bộ ảnh thời trang khiến cho nhiều chị em phụ nữ phải học hỏi cách ăn mặc, Trà My Idol cũng là một nghệ sĩ được đánh giá cao về phong cách ăn vận ở cả cuộc sống đời thường lẫn các hoạt động của làng giải trí. Theo quan điểm của Trà My Idol, việc ăn mặc đẹp khi bước chân lên sân khấu là cách để cô thể hiện sự tôn trọng khán giả, nghề nghiệp. Còn ở cuộc sống đời thường, thời trang là sở thích mà Trà My Idol muốn tìm hiểu trong những lúc rảnh rỗi. Sau khi trở lại công việc ca hát bằng loạt sản phẩm âm nhạc ấn tượng, Trà My Idol đang tất bật tham gia biểu diễn ở loạt chương trình lớn vào dịp đầu năm mới 2017. Bên cạnh lịch làm việc bận rộn, Trà My Idol cũng vừa ra mắt single “Happy New Year remix” là sản phẩm tổng hợp những ca khúc quen thuộc, gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ nhưng được làm mới trên nền nhạc vui tươi, mới mẻ hơn. Song song đó, Trà My Idol đã hoàn thiện single “Show me you love me” và sẽ sớm trình làng trong thời gian tới.

