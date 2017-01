64 người chết do tại nạn giao thông trong 3 ngày Tết

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về tình trạng vận tải hành khách như tự ý tăng giá vé, lấy phụ thu cao quá quy định, nhồi nhét khách một số tuyến ngắn đường.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an, ngày hôm nay (tức mùng 2) tai nạn giao thông toàn quốc xảy ra 42 vụ, làm chết 25 người, làm 36 người bị thương. Đường sắt và đường thuỷ không xảy ra tai nạn. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.358 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 502 triệu đồng, tạm giữ 02 xe ô tô, 546 xe mô tô, tước 40 GPLX các loại. Ngày hôm nay (mùng 2 Tết) số cuộc gọi và tin nhắn được tiếp nhận đã giảm rất nhiều so với những ngày trước.

Hiện trường vụ tai nạn làm 1 người chết xảy ra vào chiều ngày 28/1 (mùng 1 Tết) tại tỉnh Đăk Lăk. (Ảnh: Thúy Diễm/Dân Trí)

Tai nạn giao thông trong 3 ngày (từ ngày 27/01 đến ngày 29/01/2017, gồm ngày 30, mùng 1 và mùng 2 Tết) cả nước xảy ra 109 vụ, làm chết 64 người, bị thương 112 người, đều là tại nạn đường bộ; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

So với 3 ngày tết cùng kỳ năm 2016 tăng 05 vụ (+ 4,8 %), không tăng không giảm người chết (64/64), tăng 14 người bị thương (+14,2%).Trong 3 ngày Tết, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp nhận được khoảng 70 cuộc gọi và tin nhắn của người dân. Nội dung phản ánh về tình trạng vận tải hành khách như tự ý tăng giá vé, lấy phụ thu cao quá quy định, nhồi nhét khách một số tuyến ngắn đường; xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, tình trạng thu tiền trông giữ xe cao quá quy định tại các khu vực đền chùa, khu vực kinh doanh dịch vụ tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Công an tỉnh, thành phố tiếp tục huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng công an khác (cảnh sát trật tự, công an xã...) đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn; vi phạm tốc độ khi lái xe; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Trong những ngày cuối của dịp nghỉ tết Nguyên Đán Đinh Dậu, mật độ người tham gia giao thông đổ về các đền chùa để du xuân, cầu may sẽ ngày một đông. Đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có phương án bố trí, huy động lực lượng bố trí tại các khu vực này, thực hiện phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông, yêu cầu các hộ kinh doanh trông giữ xe chấp hành nghiêm pháp luật trật tự an toàn giao thông và các quy định pháp luật khác có liên quan./.