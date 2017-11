Công an tiêu hủy số lượng lớn súng, dao kiếm các loại

Sáng 22/11, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An tổ chức tiêu hủy các loại vũ khí, vật liệu nổ, đạn, pháo, công cụ hỗ trợ do các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện phát hiện, thu giữ, vận động người dân giao nộp trong thời gian qua.

Lượng lớn súng, dao, kiếm, pháo được công an tiêu hủy vào sáng ngày 22/11 (ảnh công an huyện Nghi Lộc).

Theo đó, trong các đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm vừa qua, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ và vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, đạn, pháo… gồm: 85 khẩu súng tự chế các loại; hơn 220kg pháo; 220 dao, lê, kiếm các loại....

Việc tiêu hủy đã được thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn tuyệt đối./.

