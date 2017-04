Hải Phòng bắt giữ 5 tàu trọng tải lớn đang khai thác cát trái phép

Ngày 12/4 vừa qua, tại khu vực cửa biển huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng), Phòng PC 49, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 5 tàu khai thác cát có trọng lớn.

5 tàu hút cát đều có trọng tải từ 700 – 1.000 tấn đang có hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực cửa biển huyện Tiên Lãng, gần bãi nuôi ngao của ngư dân, giáp ranh với Hải Phòng và Thái Bình.

Mỗi tàu hút cát đều trái phép có trọng tải từ 700 - 1.000 tấn bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện, chủ nhân các tàu hút đều không xuất trình được bằng lái, chứng chỉ thuyền viên cũng như các giấy tờ hợp lệ liên quan đến việc khai thác cát.

Tất cả chủ tàu đều khai đây là tàu của Công ty TNHH Sao Đỏ (địa chỉ tại đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Cho đến 17h ngày 13/4, đại diện của Công ty Sao Đỏ đã giấy tờ đến hiện trường để làm việc, sau đó các phương tiện vi phạm tạm thời được đưa về lưu giữ tại cảng Diêm Điền ( huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Hiện Công an TP Hải Phòng đang cùng các cơ quan chức năng và Công an tỉnh Thái Bình xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.