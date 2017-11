Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội lại rét đậm từ ngày mai (30/11)

Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25, phía nam 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31, phía nam có nơi trên 31oC