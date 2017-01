Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc, một số nơi rét đậm

Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Dự báo, khoảng đêm nay và gần sáng mai (12/01), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng trung du và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to.

Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều ngày mai, ở Vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm 12/01 nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; từ đêm 12/01 vùng núi có rét đậm.

