Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh, vùng núi 13 độ C

Dự báo khoảng đêm mai (21/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 22/12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi 13-16oC.

Hà Nội ngày 22/12 có mưa nhỏ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18oC.

Từ sáng 22/12, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ chiều 22/12 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

** Cảnh báo thiên tai trên biển và mưa, lũ ở Trung Bộ

Khoảng ngày 24-25/12, có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp ở Đông Nam Biển Đông. Vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, hướng về khu vực Trung Bộ.

Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu vùng áp thấp trên Biển Đông với đợt không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường vào khoảng ngày 26/12 nên từ ngày 27-31/12, ở các tỉnh Trung Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt); trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ./.