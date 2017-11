Nam thanh niên tự tử trên sông tại Bắc Kạn

Theo phản ánh của người dân, vào khoảng trưa ngày (8/11), một số người dân ở khu vực đền Thắm, gần ngã ba sông Cầu và sông Chu, thuộc địa phận tổ 6 thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) bất ngờ phát hiện một nam thanh niên, đột nhiên nhảy xuống sông tự tử.

Nam thanh niên để lại đồ đạc trước khi tự vẫn.

Ngay lập tức mọi người tìm cách cứu giúp nạn nhân nhưng không thành. Sau đó qua kiểm tra khu vực nạn nhân nhảy xuống sông, người dân phát hiện nam thanh niên này để lại ở mỏm đá trên bờ có một bộ quần áo, 1 đôi giày, 1 điện thoại và 1 hộp quà...Nhận được tin báo, lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nam thanh niên. Tuy nhiên đã nhiều giờ trôi qua, các lực lượng cùng người dân vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.Trong tối cùng ngày (8/11), ông Dương Ngọc Tân, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tự tử trên sông.“Hiện lực lượng công an và các cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm, chưa thể kết luận nạn nhân đã tử vong hay còn sống. Công an cũng đang kiểm tra giấy tờ tùy thân của nam thanh niên để thông báo cho gia đình” – ông Tân cho biết./.

