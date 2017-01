Phát hiện xe khách biển số Lào chở hơn 28.000 quả pháo

Ngày 20/1, thông tin từ đội CSGT 1-46 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội CSGT số 4 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ số lượng lớn. Kiểm tra chiếc xe khách biển số Lào, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn pháo nổ

Theo đó, lực lượng cảnh sát nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một chiếc xe biển Lào trên đường vận chuyển số lượng lớn pháo nổ từ nước ngoài vào địa bàn Nghệ An để tiêu thụ.

Ngay lập tức, tổ công tác tác của hai đội triển khai lực lượng và đón lõng trên quốc lộ 46. Đến khoảng 20h30 ngày 19/1, tại km19, quốc lộ 46, đoạn qua huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe khách mang biển số Lào 6888 có nhiều biểu hiện nghi vấn như trình báo, nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện trên xe khách vận chuyển khoảng 28.000 quả pháo bi do nước ngoài sản xuất có trọng lượng hơn 43kg. Tài xế khai tên Ngô Sỹ Hải (SN 1979, trú xã Diễn Kỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và phụ xe tên Nguyễn Quốc Huy (SN 1989, trú cùng địa chỉ trên với Hải).

Hiện tang vật và phương tiện đã được bàn giao cho Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ./.