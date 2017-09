Quảng Ninh: Bắt đối tượng trộm tiền của khách du lịch

Công an TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh vừa điều tra, làm rõ đối tượng trộm tiền của khách trên tàu du lịch Minh Hương 38 (QN-1199) ngày 2/9, thu giữ toàn bộ số tiền trao trả cho người bị hại.

Đối tượng Thắng bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 2/9, tàu Minh Hương 38 (QN-1199) trong hành trình tham quan tuyến 1 vịnh Hạ Long đã xảy ra vụ trộm cắp tiền của du khách trên tàu. Ngay khi nhận được thông tin phản ánh của du khách, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long và các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc.

Công an TP Hạ Long đã xác định được đối tượng trộm cắp tiền của du khách chính là Trần Văn Thắng (SN 1985 trú tại khu 12 phường Hà An, thị xã Quảng Yên), thuyền viên phục vụ trên tàu. Mở rộng điều tra, tại cơ quan Công an TP Hạ Long, Thắng đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình và giao nộp lại số tiền 9,3 triệu đồng đã lấy cắp của khách trên tàu để Cơ quan Công an thành phố Hạ Long trao trả cho bị hại.

Hiện Công an TP Hạ Long đã có quyết định khởi tố vụ án, bị can Thắng về hành vi trộm cắp, tạm giam Thắng để tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật./.

