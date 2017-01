Rà soát đội ngũ giáo viên phổ thông dôi dư tại các địa phương

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học.

Trong thời gian qua, nhiều địa phương đã quan tâm xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng quy hoạch mạng lưới trường lớp các cấp học; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ giáo viên, gắn đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng và bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên.

Ảnh minh họa, nguồn: KT

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương làm chưa tốt công tác này dẫn đến tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ (thừa giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông, thiếu giáo viên mầm non, tiểu học). Một số địa phương đã điều chuyển giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông dạy tiểu học và mầm non khi chưa được đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học theo quy định làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo đẩy mạnh công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên các cấp học phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Các địa phương tổ chức rà soát số lượng giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông dư dôi của địa phương đang được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học nhưng chưa được đào tạo đạt chuẩn.

Xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ triển khai đào tạo lại số giáo viên này đạt trình độ theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng khung chương trình đào tạo văn bằng 2 cho những giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông điều chuyển dạy mầm non, tiểu học để triển khai thống nhất trong toàn quốc theo phương thức học tập trung kết hợp với trực tuyến, vừa học vừa thực hành nghề nghiệp tại các trường mầm non, tiểu học../.