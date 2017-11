Tin không khí lạnh tăng cường ngày 23/11

Hiện nay (23/11), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, ngày và đêm nay (23/11) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa rải rác; các tỉnh Trung Bộ từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ từ đêm nay trời rét đậm, vùng núi rét hại; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 7 độ.

Hà Nội từ đêm nay trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12-15 độ C.

Anh minh họa

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường và dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, trong các ngày 23-25/11 ở Bắc Bộ có mưa, vùng núi trung du có nơi có mưa vừa, mưa to; ngày 24-25/11 ở Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường và gió Đông trên cao, từ ngày hôm nay 23 - 27/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/11:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 64 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 oC

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; chiều và đêm có mưa rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 64 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ, vùng núi 8 - 11, vùng núi cao có nơi dưới 7oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20, vùng núi 15 - 17oC

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, phía nam 17-20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22oC

Đà Nẵng-Bình Thuận: Phía Bắc (từ Đà Nẵng-Bình Định) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24, phía nam 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28, phía nam 29 - 32oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC./.

Cần một cuộc tổng rà soát các loại bằng tiến sĩ VOV.VN - Nhiều người khi được bổ nhiệm là cán bộ quản lý, xảy ra khiếu kiện thì đơn vị sử dụng lao động mới phát hiện ra tấm bằng tiến sĩ rởm.

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc mưa rét, miền Nam trời mát VOV.VN - Trong khi hầu hết các tỉnh miền Bắc trời mưa rét thì ở miền Nam những cơn mưa chỉ giúp làm không khí dịu mát hơn.