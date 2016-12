Đêm 23/12, công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm chiếc xe ô tô cán chết người rồi bỏ trốn trên quốc lộ 13 (đoạn qua phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 cùng ngày, anh Bùi Vĩnh Anh (32 tuổi, quê Đồng Nai) đi xe máy trên quốc lộ 13 theo hướng từ thị xã Thuận An về TP Thủ Dầu Một. Khi vừa qua ngã ba giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) thì va chạm với một xe máy chạy cùng chiều phía trước khiến cả hai xe ngã ra đường.

Cùng lúc này, một chiếc xe ô tô tải chạy cùng chiều phía sau không kịp xử lí đã cán qua người anh Vĩnh Anh khiến người này chết tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô tải phóng bỏ trốn khỏi hiện trường.