Băng “siêu trộm” quốc tế gây án trên 30 nước sa lưới ở Việt Nam

Ngày 4/4, Đội phòng chống tội phạm - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 nghi phạm mang quốc tịch Colombia gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại Việt Nam và hơn 30 quốc gia khác.

Theo điều tra, ngày 28/3, Đội phòng chống tội phạm - Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội nhận được trình báo của nạn nhân là anh Nguyễn Văn B. (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội). Được biết, anh B. đến ngân hàng BIDV chi nhánh tại Thanh Xuân, Hà Nội để rút 1,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi đến phố Xã Đàn, lợi dụng lúc anh B. dừng chờ đèn đỏ, các nghi phạm trên đã tiếp cận tìm cách lấy cắp toàn bộ số tiền.

Băng nhóm siêu trộm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại Việt Nam và hơn 30 quốc gia khác. (Ảnh minh họa)

Qua camera an ninh của chi nhánh ngân hàng BIDV Thanh Xuân, trong khoảng thời gian anh B. làm thủ tục rút tiền, có một đối tượng nam giới người nước ngoài đứng theo dõi rất lâu, thường xuyên dùng điện thoại di động để liên lạc với ai đó và đi theo anh B. sau khi anh này hoàn tất việc rút tiền.

Cơ quan Công an xác định, có 4 đối tượng người nước ngoài điều khiển 2 xe máy bám theo anh B. Qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác định nghi phạm gây án ở khu đô thị Ciputra, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 người liên quan, cơ quan Công an thu giữ gần 800 triệu đồng còn nguyên niêm phong của ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân.

Từ lời khai của các nghi phạm này, rạng sáng 1/4, Công an Hà Nội phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, bắt thêm hai người khác cùng mang quốc tịch Colombia là đồng phạm trong vụ án.

Qua điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự xác định 4 nghi phạm vừa bị bắt cấu kết với một người đàn ông đồng hương gây ra vụ trộm 10.000 bảng Anh, 105 triệu đồng và 30 chỉ vàng tại phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm hôm 22/2.

Theo lời khai của nhóm siêu trộm, từ năm 2014 đến nay, những người này đã nhập cảnh vào hơn 30 quốc gia, gây ra trên 100 vụ trộm cắp tài sản. Riêng tại Việt Nam, 5 nghi phạm này đã 13 lần gây án lấy cắp số tiền gần 10 tỷ đồng. Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng trên, hiện đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.