Bất ngờ lời khai của kẻ hạ độc chết cha bằng cyanua

Theo Vietnamnet, khi làm việc với cơ quan điều tra, Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang), đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "Giết người" cho biết, mẹ của đối tượng chính là người đã "giúp" hắn mua được chất độc cyanua. (Ảnh: Công an Nhân dân) Cụ thể, Nghĩa khai, hắn nói dối mẹ là có loại thuốc chữa hết bệnh bại liệt của mình. Bà Đoàn Thị T. (49 tuổi) mẹ hắn mừng rỡ, tin lời con trai đi mượn tiền rồi ra bưu điện gửi mua thuốc theo chỉ dẫn của Nghĩa.(Ảnh: TTXVN) Ngày 21/11, nhà xe gần nhà gọi điện thoại thông báo có hàng gửi cho Nghĩa. Nghĩa tiếp tục nhờ mẹ ra bến xe lấy thuốc về cho mình. Thời điểm này, ông Chí phát hiện Nghĩa mua thuốc nhưng tưởng thuốc chữa bệnh bại liệt nên la mắng. Trong ảnh, bà T. đau buồn trước sự việc xảy đến với gia đình (Ảnh: Người đưa tin) Ngày 23/11, trong lúc gia đình đi vắng, Nghĩa bỏ chất cực độc vào bình rượu. Trưa cùng ngày, ông Chí đi làm về, dọn cơm ăn và lấy bình rượu ra uống như hàng ngày. Thời điểm này, ông Hùng, hàng xóm đi làm về ghé nhà ông Chí nên cả hai ngồi uống rượu với nhau. Uống hết ly rượu đầu tiên cả hai ông cùng bất tỉnh. Trong ảnh, công an thu giữ lọ thuốc độc mà Nghĩa dùng để giết cha và hàng xóm. Ảnh: CAND Đáng nói, Nghĩa chứng kiến toàn bộ vụ việc trong khi mọi người xung quanh hốt hoảng đưa hai ông đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong. Trong ảnh: Cơ quan điều tra tiến hành công tác khám nghiệm. (Ảnh: Công an Nhân dân) Năm 17 tuổi Thạch Văn Nghĩa bị thoái hoá cột sống dẫn đến hai chân bị teo tóp dần khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Hàng ngày Nghĩa thường bị bố là ông Thạch Văn Chí (50 tuổi) la rầy nên hắn nuôi ý định sẽ giết chết cha mình. Trong ảnh: Xã Vĩnh Kim (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.

Theo Vietnamnet, khi làm việc với cơ quan điều tra, Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang), đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "Giết người" cho biết, mẹ của đối tượng chính là người đã "giúp" hắn mua được chất độc cyanua. (Ảnh: Công an Nhân dân) Cụ thể, Nghĩa khai, hắn nói dối mẹ là có loại thuốc chữa hết bệnh bại liệt của mình. Bà Đoàn Thị T. (49 tuổi) mẹ hắn mừng rỡ, tin lời con trai đi mượn tiền rồi ra bưu điện gửi mua thuốc theo chỉ dẫn của Nghĩa.(Ảnh: TTXVN) Ngày 21/11, nhà xe gần nhà gọi điện thoại thông báo có hàng gửi cho Nghĩa. Nghĩa tiếp tục nhờ mẹ ra bến xe lấy thuốc về cho mình. Thời điểm này, ông Chí phát hiện Nghĩa mua thuốc nhưng tưởng thuốc chữa bệnh bại liệt nên la mắng. Trong ảnh, bà T. đau buồn trước sự việc xảy đến với gia đình (Ảnh: Người đưa tin) Ngày 23/11, trong lúc gia đình đi vắng, Nghĩa bỏ chất cực độc vào bình rượu. Trưa cùng ngày, ông Chí đi làm về, dọn cơm ăn và lấy bình rượu ra uống như hàng ngày. Thời điểm này, ông Hùng, hàng xóm đi làm về ghé nhà ông Chí nên cả hai ngồi uống rượu với nhau. Uống hết ly rượu đầu tiên cả hai ông cùng bất tỉnh. Trong ảnh, công an thu giữ lọ thuốc độc mà Nghĩa dùng để giết cha và hàng xóm. Ảnh: CAND Đáng nói, Nghĩa chứng kiến toàn bộ vụ việc trong khi mọi người xung quanh hốt hoảng đưa hai ông đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong. Trong ảnh: Cơ quan điều tra tiến hành công tác khám nghiệm. (Ảnh: Công an Nhân dân) Năm 17 tuổi Thạch Văn Nghĩa bị thoái hoá cột sống dẫn đến hai chân bị teo tóp dần khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Hàng ngày Nghĩa thường bị bố là ông Thạch Văn Chí (50 tuổi) la rầy nên hắn nuôi ý định sẽ giết chết cha mình. Trong ảnh: Xã Vĩnh Kim (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.