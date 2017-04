Bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 mẹ con chết thảm

Ngày 17/4, cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trọng Luân (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về hành vi, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 13/4, Nguyễn Trọng Luân điều khiển xe ô tô tải BKS 99C - 068.00 lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh theo hướng huyện Hương Khê – huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Khi đến đoạn đường thuộc địa phận xóm 2 xã Phương Điền, huyện Hương Khê thì đâm vào xe máy BKS 38Y1 - 0937, do chị Nguyễn Thị Thỏa (SN 1981, trú tại xóm Nam Trung, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển chở theo 2 con gái ruột (11 tuổi và 6 tuổi) và một cháu bé 6 tuổi con hàng xóm.

Vụ tai nạn khiến chị Thỏa và con gái 11 tuổi tử vong , 2 cháu nhỏ còn lại bị thương nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý theo trình tự của pháp luật./.