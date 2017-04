Camera an ninh “lật mặt” những tên cướp táo tợn trên đường

Báo Công an TPHCM cho biết, tối ngày 6/4, Nguyễn Hồng Thái (SN 1995, ngụ Q.11, TPHCM) điều khiển xe đến giao lộ Hòa Hảo-Lý Nam Đế (P.7, Q.11), thì thấy một phụ nữ đang dừng xe bên đường cầm chiếc điện thoại iPhone 6Plus để nghe nên áp sáp ra tay cướp giật rồi tăng ga tháo chạy. (Ảnh: Công an TPHCM) Ngay sau đó, nạn nhân đên cơ quan công an trình báo. Nhận thông tin từ bị hại, công an Q.11 vào cuộc điều tra truy xét. Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh khu vực xảy ra vụ cướp, cơ quan công an phát hiện Thái là đối tượng gây án nên tiến hành truy tìm. Chiều ngày 7/4, khi Thái đang đi “săn” trên đường 3/2 (P.2, Q.11) thì bị các trinh sát đặc nhiệm tóm gọn. (Ảnh minh họa) Trước đó, vào sáng 30/3, mạng xã hội xuất hiện clip dài gần nửa phút ghi hình ảnh 2 nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít ngồi trên xe máy gắn biển số áp sát cô gái diện váy đỏ đứng ven đường. (Ảnh cắt từ clip) Thừa lúc cô này mải nói chuyện với một phụ nữ, người ngồi sau xe đưa tay sát cổ cô gái sau đó cùng thanh niên cầm lái tăng ga bỏ đi. Theo người đăng tải video, 2 thanh niên đã cướp giật trang sức của cô gái trong clip. Sự việc xảy ra trên đường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh. (Ảnh cắt từ clip) Ngày 7/6/2016, bà Trần Thị Thanh Tâm (41 tuổi, ngụ phường 15, quận Tân Bình, TPHCM) đến Công an phường trình báo bị 1 thanh niên xông vào nhà giật iPad của con bà Tâm đang ngồi chơi ở phòng khách rồi tẩu thoát. (Ảnh cắt từ camera) Toàn bộ diễn biến vụ cướp giật táo tợn này đã bị camera của nhà bà Tâm ghi lại và cung cấp cho công an. Qua dữ liệu trên camera, cơ quan công an xác định biển số xe của tên cướp là 54V2 - 4203. Từ đầu mối quan trọng này, qua truy xét, trưa 10/6, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Công an quận Tân Bình đã bắt giữ được Trần Hữu Tín (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). (Ảnh cắt từ camera) Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai bán chiếc iPad cho một cửa hàng điện thoại ở quận Phú Nhuận với giá 800.000 đồng. Sau đó công an đã thu hồi được tang vật của vụ cướp giật. Ngày 7/6, Nguyễn Tấn Phương (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM) điều khiển xe gắn máy đeo bám theo xe của chị N.T.M (36 tuổi, ngụ Q.Bình Tân). Khi đến giao lộ Lạc Long Quân - Lý Thường Kiệt (P.11, Q.Tân Bình), Phương giật túi xách của chị M. rồi tẩu thoát. Hành vi của Phương bị camera hành trình của người đi đường ghi lại và đưa lên mạng. Ngày 8/6, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện Phương đang chở vợ từ Q.Tân Phú về Q.Gò Vấp, khi đến địa bàn Q.Tân Bình thì bắt giữ.

