Đánh người đi gặt lúa thuê, bắt đóng tiền bảo kê

Ngày 29/8, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố và ban hành lệnh truy nã toàn quốc đối với Võ Văn Hoàng (SN 1988, trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Võ Văn Hoàng đang bị cơ quan điều tra truy nã.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2017, anh Cao Văn Sửu (trú huyện Diễn Châu) đưa máy gặt lúa tới cánh đồng ở huyện Nghi Lộc để gặt thuê. Thời điểm này, Võ Văn Hoàng chặn đường, yêu cầu anh Sửu phải nộp tiền bảo kê. Hoàng giao kèo, nếu anh Sửu thu 180.000 đồng/sào của người dân thì phải nộp “hoa hồng” cho Hoàng 40.000 đồng/1 sào.

Sau khi kết thúc mùa gặt, anh Sửu cho biết chỉ gặt thuê được hơn 70 sào, sau đó đưa cho Hoàng 3 triệu đồng tiền “bảo kê”. Tuy nhiên Hoàng cho rằng số tiền đó quá ít và anh Sửu đã không khai báo thành khẩn diện tích mà mình đã gặt thuê trên địa bàn.

Sau đó, Hoàng dùng gậy đánh liên tiếp vào người anh Sửu. Nạn nhân phải quỳ van xin thảm thiết đối tượng mới dừng tay. Sau đó, Hoàng bắt nạn nhân phải nộp 16 triệu đồng và 1 triệu đồng "tiền ngu". Quá sợ hãi, nạn nhân phải nộp đủ số tiền trên cho Hoàng. Sau khi gây án Hoàng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo cảnh sát, Hoàng nghiện ma tuý đá, từng bị đưa vào trường giáo dưỡng và xử phạt hành chính do gây rối trật tự công cộng. Nhận thấy hành vi của Võ Văn Hoàng phạm tội nghiêm trọng, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Võ Văn Hoàng./.

Xử nhóm thanh tra giao thông Cần Thơ nhận “bảo kê” hơn 4 tỉ Dương Minh Tâm - nguyên phó chánh TTGT Cần Thơ cùng 6 cán bộ khác bị cáo buộc đã nhiều lần nhận hơn 4 tỉ đồng "bảo kê" của chủ doanh nghiệp.