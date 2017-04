Diễn biến mới nhất vụ cắt tai, hành hung cô gái dã man giữa TP HCM

Liên quan đến vụ em Nguyễn Thị Ngọc Trúc (SN 2001, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) bị cắt tai, đánh đập dã man ở TP HCM, diễn biến mới nhất là hiện Công an quận Tân Bình, TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án, trong đó cũng đã xác định được nguyên nhân khiến nhóm gần 20 thanh niên kéo đến truy sát thiếu nữ trong quán trà sữa. Trong ảnh: Ngọc Trúc bị thương rất nặng khâu 14 mũi chân mày mắt trái. Bước đầu công an xác định nạn nhân bị thương là Nguyễn Thị Ngọc Trúc (16 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM). Còn người chỉ huy nhóm gần 20 thanh niên truy sát em Trúc là Phan Thị Cẩm Hằng (tự Hương, 18 tuổi, ngụ TPHCM). Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là từ mâu thuẫn trong việc đòi 700 ngàn đồng tiền sửa xe của 2 nhóm bạn, Hằng và Trúc xảy ra xích mích dẫn đến đánh nhau khiến 3 người bị thương. Cũng liên quan đến vụ việc, chị T. (chị em với Nguyễn Thị Ngọc Trúc) cho hay, khi vụ việc được báo chí đưa tin thì người thân nhận được tin nhắn của người tên Thành Vũ Quách với nội dung: “mày muốn bố mày cắt gân không…”. “Sau khi nhận tin nhắn trên, tất cả các thành viên trong gia đình tôi rất lo lắng vì sợ trả thù. Em tôi rất mệt mỏi và sợ hãi khi nhắc lại vụ việc”, chị T. cho hay. Trong ảnh: Chị T. kể lại vụ việc (Ảnh: Công an TPHCM) Theo chị T., gia đình của đối tượng gây ra vụ hành hung đề nghị bồi thường 10 triệu đồng để bỏ qua vụ việc nhưng bị khước từ. Trong ảnh: Tin nhắn đe doạ của người tên Thành Vũ Quách (Ảnh: Công an TPHCM) Trước đó, vào chiều 3/4, Công an quận Tân Bình đã triệu tập Phan Thị Cẩm Hằng, người được cho là đã cầm đầu nhóm thanh niên cùng 13 đối tượng liên quan vụ truy sát sát dã man em Trúc. Nghi can Phan Thị Cẩm Hằng đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, số người bị mời làm việc là của 2 nhóm thanh niên khác nhau. (Ảnh: Công an TPHCM) Hằng và nhóm thanh niên được triệu tập cũng đã thừa nhận việc kêu gọi băng nhóm đến trà sữa hẻm số 133 đường Ni Sư Huỳnh Liên của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trúc vào đêm 30/3. Tại đây băng nhóm này đã truy sát em Trúc và một số người có mặt bên trong quán. Trong ảnh: Nạn nhân Trúc được các y bác sị bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM phẫu thuật mắt trong ngày 3/4. (Ảnh: ANTĐ) Nguyên nhân việc truy sát là để giải quyết mâu thuẫn cá nhân có từ trước đó chứ không phải do Trúc tố giác một thành viên trong băng nhóm của Hằng mua bán xe máy nghi là xe trộm cắp. Trong ảnh: Vết cứa ở chân Trúc (Ảnh: Zing) Vụ truy sát này khiến Nguyễn Thị Ngọc Trúc thì bị thương rất nặng khâu 14 mũi chân mày mắt trái, 14 mũi phía sau đầu, khâu 8 mũi ở tai phải để nối tai gần như đứt lìa, 3 vết cắt ở chân… (Ảnh: Zing) Ngoài ra còn có hai người khác là Tư và Huy cũng bị tấn công. Tư phải khâu 2 mũi đầu và tai trái; Huy phải khâu 16 mũi ở vùng, tai trái … Sau khi gây án băng nhóm trên tẩu thoát khỏi hiện trường. Trong ảnh: nạn nhân Trúc được tiến hành phẫu thuật khâu giác mạc (Ảnh: Công an TPHCM)./.

