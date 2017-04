Điều tra nguyên nhân vụ nổ làm 3 người tử vong ở Nam Định

Trưa 14/4, Cơ quan Công an tỉnh Nam Định thông tin, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Trực Ninh cùng các đơn vị chức năng làm rõ vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn xã Trực Phú, (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h55’ ngày 13/4, người dân thôn Thanh Minh, xã Trực Phú bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn tại nhà ông Nguyễn Văn Thử (69 tuổi). Tại hiện trường, người dân phát hiện 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng. (Ảnh: Vietnamnet) Nhận được tin báo, cơ quan Công an tỉnh Nam Định cùng Công an huyện Trực Ninh và các đơn vị chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra thu thập tài liệu làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ. (Ảnh: VTC News) Ban đầu, danh tính các nạn nhân tử vong được xác định, gồm: Nguyễn Văn Duy (31 tuổi, xã Trực Ninh, là cháu họ ông Thử), hai anh em Nguyễn Văn Trí (10 tuổi, cháu nội ông Thử), Nguyễn Văn Nam (5 tuổi, cháu nội ông Thử). Người bị thương là con trai ông Thử, là Nguyễn Văn Thụy (bố của Trí và Nam). Do bị thương nặng ở chân, anh Thụy đã được chuyển đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Trong ảnh, đưa nạn nhân đi cấp cứu trong đêm (Ảnh: VTC News) Một cán bộ Công an tỉnh Nam Định cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ có liên quan đến vật liệu nổ. (Ảnh: Công Lý) Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật. (Ảnh: Zing)

