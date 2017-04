Đối tượng vận chuyển ma túy tông xe vào tổ tuần tra hòng tháo chạy

Trong hai ngày 13-14/4, Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phá hai chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng, thu 6 bánh heroin và 5kg thuốc phiện.

Đối tượng Trần Quang Huệ và tang vật

Khoảng 7h30 sáng 14/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Điện Biên đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đội 4B, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thì phát hiện đối tượng Trần Quang Huệ (41 tuổi, hộ khẩu thường trú tại đội 5, xã Cáo Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại bản Sen Át, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào) điều khiển xe máy đi theo hướng Tây Trang - Điện Biên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thấy lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, bất ngờ đối tượng tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác nhằm tháo chạy, song đã bị các trinh sát kịp thời khống chế, vây bắt.

Kiểm tra trong bao tải đối tượng buộc trên yên xe, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 8 bọc ni lông màu vàng, bên trong có chứa thuốc phiện với tổng trọng lượng khoảng 5kg, cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại Lào, đang trên đường mang về Điện Biên tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vừ Dúa Tú cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 13/4, tại tổ 8, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Điện Biên Đông đã bắt giữ đối tượng Vừ Dúa Tú (45 tuổi, trú tại bản Co Tòng, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu tại chỗ gồm 6 bánh heroin, có tổng trọng lượng khoảng 2,1kg cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Bước đầu tại cơ quan công an, Vừ Dúa Tú khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang về tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.



Hiện cả 2 chuyên án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đấu tranh, mở rộng./.