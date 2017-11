Hành trình truy bắt kẻ “ngáo đá” đâm phó công an phường ở Hải Phòng

Sáng 27/11, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) thông tin về hành trình truy bắt, khống chế kẻ "ngáo đá" đâm trúng cổ phó công an phường ở Hải Phòng.

Video: Kẻ ‘ngáo đá’ đâm trúng cổ phó công an phường ở Hải Phòng (Nguồn: FB Nguyễn Việt Tiến)

Theo đó vào 11h15 ngày 26/11, Công an phường Trại Chuối nhận được tin báo của nhân dân tại số 1C48 phường Trại Chuối (Hồng Bàng, Hải Phòng), đối tượng Vũ Quốc Huy (SN 1971, trú tại số 7C48 Trại Chuối), sau khi sử dụng ma túy, có biểu hiện ngáo đá, cầm dao phay chạy sang nhà hàng xóm ở số 1C48 Trại Chuối liên tục chửi bới, đe dọa, điên cuồng tìm người đòi chém giết.

Hành vi của đối tượng trực tiếp đe dọa tính mạng, sức khỏe và gây hoảng sợ cho nhân dân trên địa bàn.

Đối tượng dùng ống tuýp đập vỡ một đầu sắc nhọn để tấn công lực lượng công an. (Ảnh cắt từ clip)

Nhận thấy tình hình nguy cấp, ngay lập tức, Tổ công tác của Công an phường Trại Chuối gồm Đại úy Lã Văn Tuệ - Phó trưởng Công an phường và Trung úy Vũ Hoàng Cương – Cảnh sát khu vực (mặc trang phục Công an nhân dân) có mặt tại hiện trường yêu cầu Huy bỏ hung khí xuống.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, vẫn điên cuồng chửi bới, đe dọa, dùng dao chém loạn xạ gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Nguy hiểm hơn, đối tượng chạy về nhà tại số 7C48 Trại Chuối lấy thêm 1 ống đèn tuýp bằng thủy tinh dài 1,2m, tự đập vỡ một đầu ống tuýp cho sắc nhọn rồi lao ra ngoài, tay trái cầm dao phay, tay phải cầm ống đèn tuýp tấn công các cán bộ công an trong Tổ công tác và bất cứ ai mà hắn gặp trên đường.

Sau đó, các thành viên của tổ công tác lao tới khống chế đối tượng.

Lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng cùng đồng đội đến thăm Đại úy Lã Văn Tuệ tại bệnh viện.

Quá trình vật lộn, Đại úy Lã Văn Tuệ bị tên Huy dùng ống đèn tuýp đâm sâu vào vùng cổ phải gây thương tích nặng, được nhân dân đưa đi cấp cứu.

Trung úy Vũ Hoàng Cương bị sây sát tại vùng bàn tay và các ngón tay. Còn Huy cầm dao, ống đèn tuýp bỏ chạy.

Ngay lập tức, Trung úy Vũ Hoàng Cương cùng 2 cán bộ Công an phường Trại Chuối tăng cường là Trung úy Vũ Mạnh Thắng (cảnh sát trật tự), Trung úy Phan Ánh Dương (cảnh sát khu vực) tổ chức truy đuổi, chặn bắt nhưng tên Huy vẫn tiếp tục dùng hung khí chống trả quyết liệt, thái độ hung hãn, kích động, sẵn sàng chém giết bất cứ ai trong quá trình trốn chạy.

Tuy nhiên, Tổ công tác kết hợp quần chúng nhân dân bắt giữ được đối tượng Huy tại khu vực chân cầu Tam Bạc, phường Thượng Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng).

Sau khi bị khống chế, bắt giữ, đối tượng vẫn đang "phê" ma túy đá.

Quá trình bắt giữ, Trung úy Vũ Mạnh Thắng bị tên Huy dùng dao phay chém vào mu bàn tay phải gây thương tích. Tang vật thu giữ gồm 1 dao, một số mảnh vỡ của ống đèn tuýp bằng thủy tinh.

Sau khi được nhân dân đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp phẫu thuật cấp cứu kịp thời, Đại úy Lã Văn Tuệ đã qua cơn nguy kịch, hiện tiếp tục được các bác sỹ theo dõi và điều trị.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Trung úy Vũ Hoàng Cương, Trung úy Vũ Mạnh Thắng do bị thương trong quá trình khống chế đối tượng đang được điều trị chống phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Công an Thành phố.

Vào 20h30 cùng ngày, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng do Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an quận, cùng đại diện các đoàn thể Công an quận đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ./.