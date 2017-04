Khởi tố tài công vụ chìm tàu chở 40 người tham gia lễ hội Nghinh Ông

Ngày 10/4, Đại tá Ngô Thành Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Doãn Thanh Nam (35 tuổi, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Doãn Thanh Nam, tài công điều khiển tàu bị chìm

Đại tá Ngô Thành Thật cho biết, theo quy định, tài công Doãn Thanh Nam chỉ được lái phương tiện hạng 5 nhưng lại điều khiển phương tiện hạng 4 và gây hậu quả chết người.

Trước đó, khoảng 10h sáng 6/4, chiếc tàu mang biển số BL 93322 do tài công Doãn Thanh Nam điều khiển, chở hơn 40 người tham gia lễ hội Nghinh Ông.

Khi tàu cách cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải khoảng 2km thì gặp phải sóng to, gió lớn nên bị chìm. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, 2 người tử vong và một người mất tích vừa tìm được thi thể vào trưa 10/4./.