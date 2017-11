Lời khai bất ngờ của nghi phạm giết người, phi tang xác dưới cống nước

Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, trưa 13/11, Cơ quan điều tra Công an huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Thu (45 tuổi, trú tại thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’đrắk) để điều tra, làm rõ về cái chết của chị Phạm Thị Phúc (40 tuổi, trú thôn 2, xã Ea Pil). Cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập bà Vũ Thị Mây (45 tuổi, vợ của Thu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Không tố giác tội phạm”. Trong ảnh: Đối tượng Thu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND) Theo lời khai ban đầu của đối tượng tại cơ quan điều tra, vào khoảng 15h chiều 11/11, Nguyễn Văn Thu đang coi rẫy và ao cá của gia đình thì phát hiện chị Phạm Thị Phúc đang đứng nói chuyện với một người đàn ông ở khu vực giáp với rẫy của mình. Trong ảnh: Công an lấy lời khai của đối tượng Thu. (Ảnh: Dân Trí) Thu cho rằng chị Phúc có “quan hệ tình cảm” với người đàn ông này. Khi Thu hỏi chị Phúc về mối quan hệ này thì chị Phúc bảo Thu không được nói chuyện này với ai và hứa cho Thu 2 triệu đồng. Trong ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Phúc. (Ảnh: Zing) Báo Công an nhân dân thông tin, đến khoảng 12h30 ngày 12/11, Thu gọi điện hỏi số tiền mà chị Phúc đã hứa cho thì chị Phúc nói xuống nhà mình ở xã Ea Pil để đưa. Tại đây, sau khi cả hai nói chuyện đến khoảng 13h cùng ngày, Thu nảy sinh ý định đòi quan hệ tình dục với chị Phúc nhưng bị nạn nhân chống đối. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: CAND) Báo Dân Trí thông tin, khi chị Phúc tìm cách bỏ trốn và kháng cự lại thì bị Thu sát hại. Sau khi gây án, Thu liền bế nạn nhân bỏ vào chiếc bạt phơi nông sản rồi dùng dây quấn chặt xác đưa ra khu vực chuồng heo để tạm. Thu tiến hành lau sạch hiện trường, sắp xếp lại đồ đạc. Trong ảnh: Nơi phát hiện thi thể nạn nhân xấu số. (Ảnh: Zing) Đến khoảng 17h cùng ngày, vợ của Thu là Vũ Thị Mây (SN 1972) đi làm rẫy về thì Thu kể lại chuyện đã giết chị Phúc. Đến tối cả Thu và vợ bế xác nạn nhân lên xe máy đưa ra khu vực cống nước tại xã Krông Jin (huyện M'Đrắk) ném xuống để phi tang. Trong ảnh: Thi thể nạn nhân bị quấn chặt trong tấm bạt lớn vứt dưới cống. (Ảnh: Dân Trí) Xong xuôi, Thu chạy xe đến chòi rẫy của gia đình mình tại thôn 1, xã Ea Pil tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi về nhà sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Trong ảnh: Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ. (Ảnh: Kênh 14) Phía gia đình chị Phúc, sau khi phát hiện đến tối mịt chị không về nhà liền báo lên cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Thu có nhiều dấu hiệu bất thường liền mời về trụ sở làm việc.Tại đây, qua đấu tranh Thu đã cúi đầu nhận tội và chỉ nơi đã giấu xác của chị Phúc. Trong ảnh: Nạn nhân được đưa về nhà xác để khám nghiệm. (Ảnh: Dân Trí) Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an huyện M’đrắk tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Người dân tập trung rất đông theo dõi vụ án. (Ảnh: CAND)./.

